Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что оккупанты долгое время накапливали ракеты. В течение осени – начала зимы практически не было массированных ракетных ударов. Но тогда летали "Шахеды".

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Какие ракеты может использовать Россия

По словам Поповича, очевидно, что Россия накопила определенный запас, который сейчас начинают отстреливать. Сколько времени это продлится – сказать сложно.

Раньше говорили, что они "из колес" запускают ракеты. Это свидетельствовало об отсутствии запасов. Но показывало, что они способны их производить. Сейчас там накапливали их несколько месяцев, почти не обстреливая Украину в течение осени. Теперь они начинают отстреливать его,

– сказал Попович.

Вероятно, сейчас оккупанты сделают ставку на ракеты, которые особенно тяжело сбивать. Это – баллистические "Искандеры" или аэробалистические "Кинжалы". Их очень сложно перехватывать, хотя Украина имеет на вооружении зенитные ракетные комплексы, которые способны это делать.

Думаю, что они и дальше будут использовать баллистические и аэробалистические ракеты, чтобы попытаться максимально обеспечить уничтожение тех целей, которые они для себя избрали,

– сказал Попович.

Обратите внимание! Что известно о российских ракетах "Кинжал" – читайте в материале 24 Канала. Украина может сбивать их с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot.

Массированная атака по Украине 2 января: коротко