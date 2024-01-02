Спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал 24 Каналу, куда целился враг. Как известно, есть раненые и погибшие.
Вашему вниманию Последствия атаки на Киев: спасение людей и разрушенные жилые дома – фото и видео
"Поскольку большинство сбили силы и средства противовоздушной обороны, мы можем только анализировать эфиры российских пропагандистских телеканалов. Они обещают и обещали оставить украинцев, в том числе киевлян, без света, тепла, газа, воды", – отметил Шаманов.
По его словам, оккупанты пытались поразить:
- объекты инфраструктуры, в том числе энергетические;
- центры принятия решений;
- центры связи;
- транспортные узлы.
Кроме того, враг привычно бил по жилым кварталам, чтобы держать украинцев в психологическом напряжении и сеять террор.
Самая массированная атака в этом году
Россияне начали обстреливать Киев с ночи, запустив волнами "Шахеды". Затем последовали пуски крылатых и аэробалистичных ракет.
(Российскую атаку 2 января – 24 Канал) можно считать самым массированным в этом году ударом по столице,
– констатировал Шаманов.
Российская атака 2 января: основное
- Помимо Киева, под вражеским ударом оказался также Харьков. Там есть разрушения и пострадавшие.
- Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что атака 2 января была похожа на ту, что враг совершил 29 декабря. Сходны и типы, и количество воздушных целей.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине почти сотню ракет – "Кинжалы", Х-101/555/55, "Калибры". Но противовоздушная оборона уничтожила большинство из них – 72 воздушные цели.
- На вражескую атаку уже среагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что большинство российских ракет летели на гражданские объекты.