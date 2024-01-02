Спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал 24 Каналу, куда целился враг. Как известно, есть раненые и погибшие.

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"Поскольку большинство сбили силы и средства противовоздушной обороны, мы можем только анализировать эфиры российских пропагандистских телеканалов. Они обещают и обещали оставить украинцев, в том числе киевлян, без света, тепла, газа, воды", – отметил Шаманов.

По его словам, оккупанты пытались поразить:

объекты инфраструктуры, в том числе энергетические;

центры принятия решений;

центры связи;

транспортные узлы.

Кроме того, враг привычно бил по жилым кварталам, чтобы держать украинцев в психологическом напряжении и сеять террор.

Самая массированная атака в этом году

Россияне начали обстреливать Киев с ночи, запустив волнами "Шахеды". Затем последовали пуски крылатых и аэробалистичных ракет.

(Российскую атаку 2 января – 24 Канал) можно считать самым массированным в этом году ударом по столице,

– констатировал Шаманов.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

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