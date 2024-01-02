Спасатели продолжают работать на местах, где произошли падения обломков и пожары. Актуально о пострадавших и последствиях атаки, работе спасателей, рассказывает 24 Канал.
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По данным МВД, на 10:00 оперативные службы работают в шести районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.
Киев после атаки 2 января / Фото Константин и Влада Либеровы
Последствия атаки на Киев: видео
С многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.
Спасатели эвакуировали с многоэтажки в Соломенском районе 130 человек / Фото МВД
Большинство пострадавших госпитализировали в медучреждения / Фото МВД
ГСЧС спасает людей из разбитой россиянами многоэтажки: видео
В Киевской области двое погибших
Относительно области во время атаки пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. В частности, на Фастовщине произошло возгорание жилого дома. Два человека погибли.
В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.
Российская массированная атака 2 января: главное
- Ночью русские войска выпустили по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Воздушные силы отчитались об уничтожении всех 35 беспилотников, примененных Россией.
- Из-за ракетного удара в нескольких районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением. ДТЭК обещал вернуть свет после завершения атаки.
- Кроме столицы, массированные удары понес Харьков. Известно о погибшем и более 40 пострадавших.