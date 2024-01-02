Журналист Денис Казанский сообщил, что в одном из столичных роддомов родители с новорожденными детьми прятались в бомбоубежище, передает 24 Канал. Некоторым малышам нет даже суток.

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Учитывая печальный опыт в Днепре, где 29 декабря российская ракета повредила роддом, медперсонал "ногами загонял" людей в укрытие. Говорят, что в палатах никого не осталось.

Российские военные могут гордиться собой. Авдеевку взять не могут, воевать способны только с женщинами и младенцами,

– подчеркнул Казанский.

Некоторые женщины после кесарева сечения, другие – рожают прямо сейчас.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Детальнее о российской атаке Киева

Вражеская атака началась с дронов, а уже потом Россия запустила ракеты "Кинжал". В городе работала противовоздушная оборона. Об отбое ракетной угрозы сообщили в 9:49.

В Соломенском районе загорелся многоэтажный дом, где по состоянию на 9:30 пострадало 20 человек. Оттуда удалось деблокировать 17 человек, вывели из здания 117 человек.

Кроме того, в Подольском районе загорелось складское здание. Пожар охватил площадь на 2000 квадратных метров.

В части домов исчезли свет и вода, в частности в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. В ДТЭК подчеркнули, что вернут электроэнергию, как только позволит ситуация с безопасностью.

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