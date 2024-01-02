Журналист Денис Казанский сообщил, что в одном из столичных роддомов родители с новорожденными детьми прятались в бомбоубежище, передает 24 Канал. Некоторым малышам нет даже суток.
Вашему вниманию Россияне запустили "Кинжалы" и не только: все, что известно об атаке на Киев 2 января
Учитывая печальный опыт в Днепре, где 29 декабря российская ракета повредила роддом, медперсонал "ногами загонял" людей в укрытие. Говорят, что в палатах никого не осталось.
Российские военные могут гордиться собой. Авдеевку взять не могут, воевать способны только с женщинами и младенцами,
– подчеркнул Казанский.
Некоторые женщины после кесарева сечения, другие – рожают прямо сейчас.
Детальнее о российской атаке Киева
Вражеская атака началась с дронов, а уже потом Россия запустила ракеты "Кинжал". В городе работала противовоздушная оборона. Об отбое ракетной угрозы сообщили в 9:49.
В Соломенском районе загорелся многоэтажный дом, где по состоянию на 9:30 пострадало 20 человек. Оттуда удалось деблокировать 17 человек, вывели из здания 117 человек.
Кроме того, в Подольском районе загорелось складское здание. Пожар охватил площадь на 2000 квадратных метров.
В части домов исчезли свет и вода, в частности в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском и Оболонском районах. В ДТЭК подчеркнули, что вернут электроэнергию, как только позволит ситуация с безопасностью.
Россияне также атаковали Киев 29 декабря: основное
- Последняя массированная атака российских оккупантов была 29 декабря. Тогда под вражеским ударом оказался и Киев. Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе 31 декабря достали еще одного погибшего. В настоящее время известно о 18 жертвах атаки на столицу.
- Атака 29 декабря на Киев стала самой большой по количеству жертв среди мирного населения. В связи с этим в столице объявили 1 января днем траура.
- В результате российской атаки 29 декабря в Киеве зафиксировали выброс в воздух продуктов горения. В результате в столице ухудшилось качество воздуха.