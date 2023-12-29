Собственно, в ночь на 29 декабря и под утро оккупанты выпускали дроны и ракеты по нашему государству. В Киеве локальное ухудшение качества воздуха было зафиксировано на севере. Власти уточняют, что это из-за выброса в атмосферу продуктов горения.
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Последствия массированного удара для Киева
Задымление определенных мест как раз вызвано ракетной атакой. В то же время важно, что не было обнаружено превышение предельно допустимых концентраций веществ.
В Киеве локальное ухудшение качества воздуха, рекомендуется ограничить пребывание на улице в местах задымления. В северной части города фиксируют повышение концентрации продуктов горения, в частности пыли,
– пишут в городской администрации.
Если вы находитесь в местах задымления, пока ситуация не стабилизируется, необходимо:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- включить воздухоочиститель на максимум, если он есть.
Перекрытие движения транспорта
По состоянию на 11:30, 29 декабря идет ликвидация последствий массированного обстрела. Из-за этого было перекрыто движение транспорта по адресам:
- перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;
- перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;
- улица Юрия Ильенко (от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глубочицкой).
Также власти ограничили движение по улице Новоконстантиновской на разворот в сторону улицы Квартальная.
Водителям рекомендуют совершать разворот на развязке с проспекта Степана Бандеры или на перекрестке улицы Куреневская и Семена Скляренко.
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Уточним напоследок, что количество пострадавших в результате атаки на столицу по состоянию на 10:00 составило 21 человек. Кроме того, тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения, что в Шевченковском районе.
Однако в городском совете констатируют: под развалинами домов находятся люди. Россия совершила очередное военное преступление. Президент Зеленский подчеркнул, что это будет иметь для оккупантов последствия. По его словам, российский террор должен проиграть.