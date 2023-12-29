По предварительным данным, получили травмы люди в нескольких районах украинской столицы. На местах уже работают оперативные службы.

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В Киеве пострадали люди после атаки

Обратите внимание! Глава КМВА Сергей Попко рассказал, что, по предварительным данным, в столице уже 17 пострадавших. По его словам, информация уточняется и обновляется. Виталий Кличко также сказал, что тело одного погибшего извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе столицы. До этого спасатели освободили из-под завалов троих пострадавших. Их госпитализировали медики.

До этого Виталий Кличко сообщал, что в настоящее время 7 госпитализированных в столице. 5 из них – в Шевченковском районе. Медики работают на месте вызова.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в настоящее время известно о 5 пострадавших в столице. Все они сейчас уже заботятся о медицинских работниках.

В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двоих – в Шевченковском,

– написал он.

Кроме того, о раненых в Киеве сообщил и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он написал, что предварительно в Подольском районе много пострадавших.

Виталий Кличко также сказал, что ориентировочно три человека находятся под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Трех человек уже получили. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

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