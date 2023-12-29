Речь идет о Ту-95МС, что способны нести ракеты Х-101. Ими Россия раньше очень часто атаковала украинские территории.

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Вероятная ракетная угроза: что известно

Воздушные силы предупредили, что зафиксировали вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.

В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– подчеркнули военные.

По состоянию на 4 утра воздушная тревога из-за ракетной угрозы была объявлена уже во всех восточных областях (тревога продолжается и на Западе из-за угрозы "Шахедов").

Но информации о том, что подтверждены пуски ракет, пока не было. По данным мониторинговых каналов, ракеты, если произошли пуски, могут войти в наше воздушное пространство в промежутке между 04:30 и 06:30.

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