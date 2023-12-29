Речь идет о Ту-95МС, что способны нести ракеты Х-101. Ими Россия раньше очень часто атаковала украинские территории.
Смотрите также Вероятный массированный удар на Новый год: сколько ракет одновременно может выпустить враг
Вероятная ракетная угроза: что известно
Воздушные силы предупредили, что зафиксировали вылет 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России.
В случае ракетной угрозы и пусков крылатых ракет сообщим дополнительно. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!
– подчеркнули военные.
По состоянию на 4 утра воздушная тревога из-за ракетной угрозы была объявлена уже во всех восточных областях (тревога продолжается и на Западе из-за угрозы "Шахедов").
Но информации о том, что подтверждены пуски ракет, пока не было. По данным мониторинговых каналов, ракеты, если произошли пуски, могут войти в наше воздушное пространство в промежутке между 04:30 и 06:30.
Атака 8 декабря: как это было
- Предыдущий пуск ракет в нашу сторону произошел 8 декабря. Тогда под главным ударом находились две области – Киевская и Днепропетровская.
- Ракеты запустили в тот раз 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В 06:30 тревога охватила Украину, а через 20 минут первая группа ракет залетела в воздушное пространство Харьковской области.
- Тревога продолжалась почти 3 часа, затем наши военные отчитались, что враг выпустил 19 крылатых ракет X-101 и X-555. Силы Противовоздушной обороны смогли уничтожить 14 из них.