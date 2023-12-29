Мовиться про Ту-95МС, що здатні нести ракети Х-101. Ними Росія раніше дуже часто атакувала українські території.
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Ймовірна ракетна загроза: що відомо
Повітряні сили попередили, що зафіксували виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
– наголосили військові.
Станом на 4 ранку повітряну тривогу через ракетну загрозу оголосили вже у всіх східних областях (тривога триває й на Заході через загрозу "Шахедів").
Але інформації про те, що підтверджено пуски ракет, поки що не було. За інформацією моніторингових каналів, ракети, якщо пуски відбулися, можуть увійти до нашого повітряного простору у проміжку між 04:30 та 06:30.
Атака 8 грудня: як це було
- Попередній пуск ракет у наш бік відбувся 8 грудня. Тоді під головним ударом були дві області – Київська й Дніпропетровська.
- Ракети запустили того разу 7 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. О 6:30 тривога охопила Україну, а за 20 хвилин перша група ракет залетіла у повітряний простір Харківської області.
- Тривога тривала майже 3 години, згодом наші військові відзвітували, що ворог випустив 19 крилатих ракет X-101 та X-555. Сили Протиповітряної оборони змогли знищити 14 із них.