Мовиться про Ту-95МС, що здатні нести ракети Х-101. Ними Росія раніше дуже часто атакувала українські території.

Дивіться також Ймовірний масований удар на Новий рік: скільки ракет одночасно може випустити ворог

Ймовірна ракетна загроза: що відомо

Повітряні сили попередили, що зафіксували виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– наголосили військові.

Станом на 4 ранку повітряну тривогу через ракетну загрозу оголосили вже у всіх східних областях (тривога триває й на Заході через загрозу "Шахедів").

Але інформації про те, що підтверджено пуски ракет, поки що не було. За інформацією моніторингових каналів, ракети, якщо пуски відбулися, можуть увійти до нашого повітряного простору у проміжку між 04:30 та 06:30.

Атака 8 грудня: як це було