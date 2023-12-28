Про це 24 Каналу заявив заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що росіяни можуть спробувати вдарити по певних об'єктах, зокрема, цивільних. Зазначимо, що у минулу новорічну ніч росіяни запустили 45 "Шахедів" – рекордну на той момент кількість ударних БпЛА.

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"Минулого року вони дійсно намагалися тероризувати, наприклад, Київ як столицю України. Демонструючи, що вони "можуть це робити", але тоді це не було успішно. Я думаю, що цього року успішність таких ракетних атак буде ще менша", – сказав Самусь.

Скільки ракет ворог може випустити приблизно за одну добу

"200 (ракет – 24 Канал), можливо, але я все ж таки орієнтувався на цифру не більше 100. Якщо говорити про, наприклад, один залп – тобто приблизно за одну добу", – сказав заступник директора Центру досліджень армії.

Росія має обмеження

Країні-агресорці треба зважати на те, що війна може бути й в іншому регіоні. Адже Росія – найбільша країна світу. Тому ворог не може використати усі свої ракети – приблизно 1000.

Нині росіяни обмежені в запуску ракет з морських платформ. У 2022-му році вони собі дозволяли використовувати крилаті ракети типу "Калібр" фактично без обмежень, адже домінували у Чорному морі. Нині – ситуація зовсім інша.

Ворог не може безкарно перебувати у морі, тож намагається тримати свій флот у Новоросійську та в бухтах, що розташовані у східній частині моря. Росія ризикує, коли виводить свої підводні та надводні ракетоносії, аби вдарити по Україні.

Є обмеження по морському компоненту. Стратегічна бомбардувальна авіація може бути використана. І вони, звісно, можуть використовувати балістику,

– зазначив Михайло Самусь.

Окупанти накопичують ракети