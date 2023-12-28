Про це 24 Каналу заявив заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь, зауваживши, що росіяни можуть спробувати вдарити по певних об'єктах, зокрема, цивільних. Зазначимо, що у минулу новорічну ніч росіяни запустили 45 "Шахедів" – рекордну на той момент кількість ударних БпЛА.
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"Минулого року вони дійсно намагалися тероризувати, наприклад, Київ як столицю України. Демонструючи, що вони "можуть це робити", але тоді це не було успішно. Я думаю, що цього року успішність таких ракетних атак буде ще менша", – сказав Самусь.
Скільки ракет ворог може випустити приблизно за одну добу
"200 (ракет – 24 Канал), можливо, але я все ж таки орієнтувався на цифру не більше 100. Якщо говорити про, наприклад, один залп – тобто приблизно за одну добу", – сказав заступник директора Центру досліджень армії.
Росія має обмеження
Країні-агресорці треба зважати на те, що війна може бути й в іншому регіоні. Адже Росія – найбільша країна світу. Тому ворог не може використати усі свої ракети – приблизно 1000.
Нині росіяни обмежені в запуску ракет з морських платформ. У 2022-му році вони собі дозволяли використовувати крилаті ракети типу "Калібр" фактично без обмежень, адже домінували у Чорному морі. Нині – ситуація зовсім інша.
Ворог не може безкарно перебувати у морі, тож намагається тримати свій флот у Новоросійську та в бухтах, що розташовані у східній частині моря. Росія ризикує, коли виводить свої підводні та надводні ракетоносії, аби вдарити по Україні.
Є обмеження по морському компоненту. Стратегічна бомбардувальна авіація може бути використана. І вони, звісно, можуть використовувати балістику,
– зазначив Михайло Самусь.
Окупанти накопичують ракети
- У листопаді в ГУР МО заявляли, що країна-агресорка накопичила ракети різних типів. Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявляв, що йдеться про 870 ракет. Серед них ракети "Калібр", Х-22 / Х-32, "Іскандер-М" та "Іскандер-К", "Кинджали", а також – ракети типу Х-101, Х-555 і Х-55.
- Скібіцький зазначив, що росіяни не можуть застосувати усі свої ракети. Щонайменше 30% вони мають залишити в запасі.
- У грудні в українській розвідці заявили, що попри збільшення темпів виробництва нових ракет росіянами, нині їхні обсяги менші, аніж минулої зими чи на початку повномасштабної війни. Однак загроза потужних ракетних атак висока.
- За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, ворог має плани збільшити ракетний потенціал. Проте до їхнього виконання окупантам ще далеко. В знаки дається санкційна політика та загальна деградація країни-агресорки в технічному плані.