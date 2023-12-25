В ефірі телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк закликала українців не ігнорувати повітряні тривоги, передає 24 Канал. Вона наголосила, що ворог може завдавати ударів як з тактичної, так і зі стратегічної авіації.

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Ворог може прагнути зіпсувати свята

Передовсім Наталія Гуменюк звернулася до мешканців прифронтових територій. Вона закликала їх з усвідомленням поставитися до того, що ворог може посилити свою бойову активність та обстріли.

Якщо є така можливість, все ж таки виїхати, не зіпсувати собі свята і зберегти свої життя. Якщо нема можливості виїхати, ні в якому разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Вони далеко не навчальні, вони критично попереджають про небезпеку,

– закликала Гуменюк.

Водночас вона зауважила, що окупанти можуть компенсувати довготривалу незалученість ракетоносіїв з моря. Для цього російські загарбники можуть завдавати ударів як з тактичної, так і зі стратегічної авіації.

Оскільки ми бачимо, що тактична авіація має складнощі з застосуванням, отже можуть бути застосовані ракети повітряного базування як тактичної, так і стратегічної авіації. Нікого не хочу лякати, але усвідомлювати цю небезпеку необхідно,

– зазначила вона.

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