В эфире телемарафона руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк призвала украинцев не игнорировать воздушные тревоги, передает 24 Канал. Она подчеркнула, что враг может наносить удары как с тактической, так и со стратегической авиации.
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Враг может стремиться испортить праздники
Прежде Наталья Гуменюк обратилась к жителям прифронтовых территорий. Она призвала их с осознанием отнестись к тому, что враг может усилить свою боевую активность и обстрелы.
Если есть такая возможность, все же уехать, не испортить себе праздники и сохранить свои жизни. Если нет возможности уехать, ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Они далеко не обучающие, они критически предупреждают об опасности,
– призвала Гуменюк.
В то же время она отметила, что оккупанты могут компенсировать долговременную непривлеченность ракетоносителей с моря. Для этого российские захватчики могут наносить удары как с тактической, так и со стратегической авиации.
Поскольку мы видим, что тактическая авиация имеет сложности с применением, значит, могут быть применены ракеты воздушного базирования как тактической, так и стратегической авиации. Никого не хочу пугать, но осознавать эту опасность необходимо,
– отметила она.
Россияне на Рождество атаковали "Шахедами" и ракетами
- Как отметили Воздушные силы, в ночь на 25 декабря российские военные запустили сразу 31 "Шахед" из районов Чауды и Балаклавы. Также для атаки враг использовал две авиационные ракеты.
- В результате противовоздушного боя силы и средства Воздушных сил и Сил обороны уничтожили 28 дронов-камикадзе. Их сбили в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Николаевской областей.
- Также оккупанты били управляемой авиационной ракетой Х-59 на Запорожском направлении и противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря. Обе удалось уничтожить нашим защитникам неба.