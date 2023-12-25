Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает 24 Канал. По его словам, оккупанты атакуют в более экономном режиме, чем прошлой зимой.
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Относительно темпов производства Юсов уточнил, что у врага есть планы увеличения ракетного потенциала, но до их выполнения ему еще далеко.
Сейчас они работают в более экономном режиме, чем в прошлую зиму. Но каждая атака – это испытание для ПВО. Что касается темпов производства, есть планы неприятеля, но до их выполнения еще далековато. Санкционная политика дается в знаки, как и всеобщая деградация России в техническом плане,
– считает Юсов.
Также представитель разведки отметил, что "хоть запасы россиян уже не те, на несколько мощных атак они способны".
Более того, враг уже проводил этой зимой попытки атак, угроза сохраняется.
"Во многих случаях, когда наши защитники сбивают цели, они намеренно не комментируют, куда они были направлены. Такая угроза сохраняется", – отметил Юсов.
Достаточно ли у России ракет
- У россиян возникли проблемы с производством крылатых ракет. В частности, один из российских заводов не успел выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32. Об этом сообщил источник "Атеш" в руководстве завода.
- Госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза. Несмотря на это, Россия готовится к массированным обстрелам Украины, накапливая ракеты.
- К слову, осенью украинская разведка объясняла, что оккупанты накопили более 800 ракет для атак по Украине.