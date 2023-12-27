Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що цієї зими, коли почався опалювальний сезон, то масованих атак по Україні не було. Натомість ворог атакував більше "Шахедами", пише 24 Канал.

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Речник пояснив, що атаки цієї зими стали типовими у плані застосування порівняно невеликої кількості "Шахедів", керованих авіаційних ракет Х-59 та іншого озброєння. Окрім того, цієї зими ворог атакує керованими авіабомбами.

Скільки ракет накопичив ворог

Юрій Ігнат пояснив, що минула новорічна ніч була під атакою 45 "Шахедів". Тоді це був рекорд, який Росія побила, запустивши 75 дронів-камікадзе по Київщині.

Те, що ворог накопичує певну кількість ракет – орієнтовно 100 високоточних далекобійних ракет, за даними розвідки, вони можуть виготовляти в місяць. Так противник має кількість ракет, яка вже, ймовірно, наближається до тисячі,

– розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Він пригадав, що Головне управління розвідки заявляло про 870 ракет. Проте пройшов деякий час і наразі їх може бути 1000. Мовиться про балістичні, аеробалістичні, а також крилаті ракети.

Юрій Ігнат запевнив, що Україна має готуватись до будь-яких провокацій. За його словами, Повітряні сили ЗСУ працюють 24 години 7 днів на тиждень.

Розвідка пояснювала, які ракети має Росія