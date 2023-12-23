Росія може спробувати повторити торішній сценарій та завдавати ворожих ударів по нашій інфраструктурі. Аби зникнення світла, тепла чи води не застало вас зненацька, необхідно знати, як саме ефективно підготуватися до ймовірного блекауту.

Дивіться також Чи можливі блекаути через низьку температуру: пояснення Міненерго

Відключення тепла

Передусім варто подумати про утеплення житла. Необхідно утеплити балкон вже зараз, оскільки цей процес доволі трудомісткий.

Утеплення вікон це ще один пункт, про який не варто забувати. Запорукою якісної теплоізоляції є правильна підготовка поверхні скла. Саме тому, варто пам'ятати, що перед будь-яким утепленням пластикових вікон їх необхідно ретельно вимити.

Утеплювати пластикові вікна необіхідно теплозберігальною плівкою та ущільнювачами. Не забудьте змінити режим пластикового вікна на зимовий.

Якщо у вас у квартирі не пластикові, а дерев'яні вікна, то їх теж потрібно помити та заклеїти усі щілини. Це можна зробити, утепливши вікна гумовими ущільнювачами, парафіном, герметиком або ватою, поролоном чи змоченим у воді туалетним папером.

Також варто виділити одну кімнату у квартирі, де ви будете обігріватися в разі надзвичайних ситуацій.

Якщо у вас є можливість, корисним буде утеплити фасади квартири. Для утеплення будинків зазвичай використовують мінеральну вату, пінополістирол чи інші будівельні матеріали для теплоізоляції. Їх використовують через те, що вони добре забезпечують морозостійкість стін. В такому випадку, ваша оселя буде готова до морозних зимових днів.

Варто пам'ятати про правильний домашній одяг – вдягайте на себе кілька шарів речей. Наприклад, перший шар – білизна, другий – термобілизна, третій – штани, кофта, шкарпетки. На верх ще можете накинути махровий халат.

Допомогти зігрітися може і звичайна гумова грілка або пляшка з гарячою водою, загорнута в м'яку тканину.

Якщо ж теплопостачання вимкнуть, але електрика залишиться, можна використати електрообігрівачі. Варто пам'ятати про попередню закупівлю необхідними речами, їжею, питною водою.

Підготовка до можливої відсутності газу

Варто закупити сухий спирт, туристичні примуси та балони з газом для них. Також ви можете підготувати туристичний пальник для приготування їжі.

Не забудьте створити запаси продуктів швидкого приготування/довгого зберігання.

Не зайвим буде і спланувати варіант переїзду на зиму в будинок із пічним опаленням.

Як підготуватися до можливого відключення світла

Перш за все, варто подбати про те, щоб у вас було все необхідне на випадок відключення світла. Варто придбати ліхтарики, батарейки, свічки, туристичні газові пальники, тощо. Для нагріву води використовуйте газові примуси, настільні газові плитки та спиртівки.

Можна подумати і про купівлю бензогенератора. Такий варіант підійде для приватних будинків. А ось жителі квартир можуть придбати портативну електростанцію. Вона є досить невеликою та важить близько 4 кілограми, тому таку станцію можна переносити куди треба, і на кілька годин під’єднати кілька приладів. Проте, варто пам’ятати, що її потім доведеться десь заряджати.

Підготовчі дії у разі вимкнення води

Тут можливим є лише один єдиний варіант – робити запас питної та технічної води. Одній дорослій людині потрібно на добу: 1,5 – 2 літри питної води, а для гігієни та для приготування їжі – 10 – 12 літрів.

Тож вам варто приготувати запас води для себе та родини щонайменше на 72 години.

Можна придбати в магазині кілька п'ятилітрових баклажок питної води – це і буде ваш запас для пиття.

Найкращим варіантом для тривалого зберігання води це – бутильована магазинна вода. Справа в тому, що вона розфасована за певною технологією і має довгий строк придатності, якщо зберігатиметься закупореною і не в жаркому приміщенні.

Варто пам'ятати, що питну воду все ж краще зберігати на балконі, у коридорі чи гардеробній, тобто там, де бутлі великих розмірів не будуть вам заважати.

Технічну воду можна теж розлити у порожні бутлі або набрати повну ванну води, проте практичним такий варіант не назвеш. У випадку зберігання бутлів питної та технічної води в одному місці, краще підписати кожну пляшку, щоб не переплутати.

Ті люди, котрі мають приватні будинки, можуть зберігати технічну воду в цистернах або бочках.

Блекаут в Україні: основні новини