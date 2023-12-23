Россия может попытаться повторить прошлогодний сценарий и нанести вражеские удары по нашей инфраструктуре. Чтобы исчезновение света, тепла или воды не застало вас врасплох, необходимо знать, как именно эффективно подготовиться к вероятному блекауту.

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Отключение тепла

Прежде всего, стоит подумать об утеплении жилья. Необходимо утеплить балкон уже сейчас, поскольку этот процесс достаточно трудоемкий.

Утепление окон – это еще один пункт, о котором не стоит забывать. Залогом качественной теплоизоляции есть правильная подготовка поверхности стекла. Именно поэтому стоит помнить, что перед любым утеплением пластиковых окон их необходимо тщательно вымыть.

Утеплять пластиковые окна необходимо теплосберегающей пленкой и уплотнителями. Не забудьте сменить режим пластикового окна на зимний.

Если у вас в квартире не пластиковые, а деревянные окна, то тоже нужно помыть и заклеить все щели. Это можно сделать, утеплив окна резиновыми уплотнителями, парафином, герметиком или ватой, поролоном или смоченной в воде туалетной бумагой.

Также стоит выделить одну комнату в квартире, где вы будете обогреваться при чрезвычайных ситуациях.

Если у вас есть возможность, полезно будет утеплить фасады квартиры. Для утепления домов обычно используют минеральную вату, пенополистирол или другие строительные материалы для теплоизоляции. Их используют потому, что они хорошо обеспечивают морозостойкость стен. В таком случае, ваш дом будет готов к морозным зимним дням.

Следует помнить о правильной домашней одежде – надевайте на себя несколько слоев вещей. Например, первый слой – белье, второй – термобелье, третий – брюки, кофта, носки. На верх еще можете накинуть махровый халат.

Помочь согреться может и обычная резиновая грелка или бутылка с горячей водой, завернутая в мягкую ткань.

Если же теплоснабжение выключится, но электричество останется, можно использовать электрообогреватели. Следует помнить о предварительной закупке необходимыми вещами, едой, питьевой водой.

Подготовка к возможному отсутствию газа

Следует закупить сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них. Также вы можете подготовить туристическую горелку для приготовления пищи.

Не забудьте создать запасы продуктов быстрого приготовления/длинного хранения.

Нелишне будет и спланировать вариант переезда на зиму в дом с печным отоплением.

Как подготовиться к возможному отключению света

Прежде всего, следует позаботиться о том, чтобы у вас было все необходимое на случай отключения света. Следует приобрести фонарики, батарейки, свечи, туристические газовые горелки и т.д. Для нагрева воды используйте газовые примусы, газовые настольные плитки и спиртовки.

Можно подумать и о покупке бензогенератора. Такой вариант подойдет для частных домов. А вот обитатели квартир могут приобрести портативную электростанцию. Она достаточно невелика и весит около 4 килограмма, поэтому такую станцию можно переносить куда надо, и на несколько часов подсоединить несколько приборов. Однако стоит помнить, что ее потом придется где-то заряжать.

Подготовительные действия при отключении воды

Здесь возможен только один единственный вариант – делать запас питьевой и технической воды. Одному взрослому человеку нужно в сутки: 1,5 – 2 литра питьевой воды, а для гигиены и приготовления пищи – 10 – 12 литров.

Так что вам стоит приготовить запас воды для себя и семьи минимум на 72 часа.

Можно купить в магазине несколько пятилитровых баклажек питьевой воды – это и будет ваш запас для питья.

Лучшим вариантом для длительного хранения воды – бутилированная магазинная вода. Дело в том, что она расфасована по определенной технологии и имеет долгий срок годности, если будет храниться укупоренной и не в жарком помещении.

Следует помнить, что питьевую воду все же лучше хранить на балконе, в коридоре или в гардеробной, то есть там, где бутыли больших размеров не будут вам мешать.

Техническую воду можно тоже разлить в пустые бутыли или набрать полную ванную воду, однако практичным такой вариант не назовешь. В случае хранения бутылей питьевой и технической воды в одном месте лучше подписать каждую бутылку, чтобы не перепутать.

Те, кто имеет частные дома, могут хранить техническую воду в цистернах или бочках.

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