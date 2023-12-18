Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он ожидает, что влияние морозов на энергетику будет не столь значительным.
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Отключение света и морозы
Герман Галущенко отметил, что блекауты под влиянием погодных явлений могут быть только вследствие стихийного бедствия. Такие ситуации уже были у Украины. К примеру, он привел отключение электроэнергии в Одесской области из-за непогоды несколько недель назад.
Затем этот циклон пошел на запад Украины, где также повлиял на отключение. Опять же, это только единственный фактор, который может быть,
– добавил министр.
Отдельным фактором, который может привести к отключению света, может стать военное влияние на энергоструктуру.
Подготовка к вероятным блекаутам
- В настоящее время украинская энергосистема работает в штатном режиме. Однако даже несмотря на это фиксируется незначительный дефицит электроэнергии, что составляет около 2% Его покрывают путём импорта электрической энергии и аварийной помощи, однако украинцев призывают бережно использовать электричество.
- Единственной угрозой для украинской энергоструктуры остаются российские атаки. Предугадать, когда они будут, очень сложно. Герман Галущенко ожидал другую картину – пока нет предпосылок к блекауту.
- Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что графики отключения света уже разработаны. Однако пока применять их не планируют из-за отсутствия дефицита в энергетике.