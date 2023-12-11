Эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский сказал 24 Каналу, что на сегодня дефицит составляет около 2%. Его покрывают путём импорта электрической энергии и аварийной помощи, но этого недостаточно.
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"Нужно понимать, что нам придется экономить электрическую энергию, чтобы помочь диспетчерам Укрэнерго и самой энергосистеме сбалансироваться", – подчеркнул Белявский.
Прежде всего, речь идет об ограниченном использовании энергоемких приборов в пиковые часы.
Как пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала
Украинскую энергосистему синхронизировали с европейской
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил 28 ноября, что украинская и европейская энергосистемы полностью синхронизировались. Для этого Украина выполнила целый ряд технических требований, согласованных еще в 2017 году.
Это фактически историческое событие, потому что энергосистема Украины не проектировалась на синхронную работу с энергосетью Европейского Союза. Наконец-то провели все необходимые технологические работы – и теперь мы работаем синхронно с энергосетью ЕС, что значительно увеличивает устойчивость нашей энергосети,
– отметил Белявский.
Кстати, в начале полномасштабного вторжения России Украина экстренно присоединилась к европейской энергосистеме. Теперь синхронизация сетей – в штатном режиме.
Ситуация в украинской энергосистеме: последние новости
- Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что графики отключения света уже разработали. Пока их вводить не планируют, но готовы это сделать при необходимости.
- После массированной атаки 8 декабря информации о поврежденных энергообъектах нет. В то же время идет восстановление ТЭС, пораженных ранее на Востоке Украины.
- Речь идет о последствиях российских обстрелов 7 декабря. После вражеского удара по ТЭС в прифронтовой зоне два энергоблока прекратили свою работу.