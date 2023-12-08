В ночь на пятницу, 8 декабря, российские оккупанты выпускали ракеты по нашему государству. Впоследствии в эфире национального телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук ответила, привела ли эта атака к проблемам в энергетической отрасли, – информирует 24 Канал.
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Обстрел Украины и последствия для энергетики
По словам чиновницы, нет информации о пострадавших энергообъектах в результате этого обстрела. Однако ранее захватчики атаковали теплоэлектростанции в прифронтовых районах.
Что касается сегодняшней утренней ракетной атаки. У нас нет сообщений о повреждении энергообъектов. Однако вы знаете, что в предыдущие дни были повреждены ТЭС на Востоке Украины в прифронтовых областях,
– заявила Гринчук.
Замглавы Минэнергетики констатировала, что два энергоблока выпали из работы на соответствующих тепловых станциях – проходят ремонтные работы. В то же время, очередная интенсивная атака на энергоинфраструктуру может начаться в любой момент.
Восстановление продолжается. Надеемся, что как можно быстрее сможем их (энергоблоки – 24 Канал) вернуть к работе. Каждый день ожидаем и готовимся к непредсказуемому поведению нашего врага.
Больше о ракетной атаке
- Враг атаковал Киевскую и Днепропетровскую области нашего государства в ночь на 8 декабря. По предварительной информации, было запущено 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555 из бомбардировщиков Ту-95МС.
- Это впервые за длительное время захватчики выпускали воздушные цели из этих бомбардировщиков. Вероятно, делали они это с аэродрома "Энгельс", расположенного в Саратовской области.
- Все летящие на столицу воздушные цели были ликвидированы. В общей сложности было уничтожено 14 из 19 крылатых ракет, о чем информировали в Воздушных силах нашего государства.
- В результате обстрела Днепропетровщины есть жертва и пострадавшие. Собственно, председатель ОВА Лысак констатировал, что один человек погиб и 4 человека были травмированы. Им оказывают помощь медики.