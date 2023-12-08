У ніч проти п'ятниці, 8 грудня, російські окупанти випускали ракети по нашій державі. Згодом в ефірі національного телемарафону заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук відповіла, чи призвела ця атака до проблем в енергетичній галузі, – інформує 24 Канал.
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Обстріл України і наслідки для енергетики
За словами посадовиці, немає інформації про постраждалі енергооб'єкти внаслідок цього обстрілу. Однак раніше загарбники атакували теплоелектростанції у прифронтових районах.
Щодо сьогоднішньої ранкової ракетної атаки. У нас немає повідомлень про пошкодження енергооб'єктів. Однак ви знаєте, що в попередні дні були пошкоджені ТЕС на Сході України в прифронтових областях,
– заявила Гринчук.
Заступниця голови Міненергетики констатувала, що два енергоблоки випали з роботи на відповідних теплових станціях – відбуваються ремонтні роботи. Водночас чергова інтенсивна атака на енергоінфраструктуру може розпочатися в будь-який момент.
Відновлення триває. Сподіваємось, що якнайшвидше зможемо їх (енергоблоки – 24 Канал) повернути до роботи. Кожного дня очікуємо і готуємося до непередбачуваної поведінки нашого ворога.
Більше про ракетну атаку
- Ворог атакував Київську та Дніпропетровську області нашої держави у ніч проти 8 грудня. За попередньою інформацією, було запущено 19 ракет крилатих ракет Х-101 і Х-555 з бомбардувальників Ту-95МС.
- Це вперше за тривалий час загарбники випускали повітряні цілі з цих бомбардувальників. Ймовірно, робили вони це з аеродрому "Енгельс", що розташований у Саратовській області.
- Усі повітряні цілі, що летіли на столиці було ліквідовано. Загалом було знищено 14 з 19 крилатих ракет, про що інформували в Повітряних силах нашої держави.
- Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини є жертва та постраждалі. Власне, голова ОВА Лисак констатував, що одна людина загинула та 4 людини були травмовані. Їм надають допомогу медики.