У КМВА повідомили, що на околицях столиці спрацювало ППО. Перед тим писали про загрозу крилатих ракет для Києва.

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Київ під ударом ворога

Росіяни зранку 8 грудня запустили ракети по мирних українських містах. У Києві спрацювали засоби протиповітряної оборони. Поки деталі невідомі.

Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях.

У Повітряних силах попереджали про ракету, що була спрямована на Київ, з південного напрямку.

Водночас тривога триває. Киян закликають дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати жодних фото чи відео з місця прильоту, щоб не підігравати Росії.

Росіяни вночі запустили "Шахеди"

  • У ніч проти 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". На території двох областей велася робота ППО. Ворог уночі "традиційно" запустив по нашій країні чергову партію ударних безпілотників. У Повітряних силах розповіли, наскільки добре вдалося впоратися із ними протиповітряній обороні.
  • Окупанти спрямували на Україну безпілотники типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарську (територія Росії). Загалом противник використав 7 ударних БпЛА. Основний напрямок удару "Шахедів" – Дніпропетровщина. Сили ППО збили 5 ворожих цілей.
  • Повітряну тривогу через ці БпЛА оголошували ще ввечері 7 грудня.