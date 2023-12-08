У КМВА повідомили, що на околицях столиці спрацювало ППО. Перед тим писали про загрозу крилатих ракет для Києва.
Дивіться також У частині областей та у Києві тривога: окупанти могли запустити ракети
Київ під ударом ворога
Росіяни зранку 8 грудня запустили ракети по мирних українських містах. У Києві спрацювали засоби протиповітряної оборони. Поки деталі невідомі.
Мешканців столиці закликають перебувати в укриттях.
У Повітряних силах попереджали про ракету, що була спрямована на Київ, з південного напрямку.
Водночас тривога триває. Киян закликають дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати жодних фото чи відео з місця прильоту, щоб не підігравати Росії.
Росіяни вночі запустили "Шахеди"
- У ніч проти 8 грудня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами". На території двох областей велася робота ППО. Ворог уночі "традиційно" запустив по нашій країні чергову партію ударних безпілотників. У Повітряних силах розповіли, наскільки добре вдалося впоратися із ними протиповітряній обороні.
- Окупанти спрямували на Україну безпілотники типу "Шахед" із району Приморсько-Ахтарську (територія Росії). Загалом противник використав 7 ударних БпЛА. Основний напрямок удару "Шахедів" – Дніпропетровщина. Сили ППО збили 5 ворожих цілей.
- Повітряну тривогу через ці БпЛА оголошували ще ввечері 7 грудня.