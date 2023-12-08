В КМВА сообщили, что в окрестностях столицы сработало ПВО. прежде писали об угрозе крылатых ракет для Киева.

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Киев под ударом врага

Россияне утром 8 декабря запустили ракеты по мирным украинским городам. В Киеве сработали средства противовоздушной обороны. Пока детали неизвестны.

Жителей столицы призывают находиться в укрытиях.

Важно! При воздушной тревоге нужно находиться в укрытии или пользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь.

В Воздушных силах предупреждали о направленной на Киев ракете с южного направления.

В то же время тревога продолжается. Киевлян призывают соблюдать информационную тишину и не публиковать никаких фото или видео с места прилета, чтобы не подыгрывать России.

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