Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что предварительно ракеты запускали 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. По его словам, эти самолеты разделились на несколько групп и совершили пуски крылатых ракет.
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Воздушные силы сбили ракеты
Воздушные силы отработали очень хорошо. Известно, что большинство ракет удалось уничтожить. Большое количество сбили на подлетах к Киеву и в небе над областью.
Имеем неплохой результат ПВО – это 14 уничтоженных крылатых ракет,
– рассказал Юрий Игнат.
Также воздушные цели уничтожали в Днепропетровской области. Первоначальный курс был на Днепр. По словам Игната, есть попадание ракет в Днепропетровскую область.
Он также отметил, что им сообщили о погибшем.
Россия утром 8 декабря запустила ракеты
- Враг 79 дней не атаковал наше государство из стратегической авиации. После столь длительной паузы Россия снова запустила ракеты. Одной из целей стал Киев.
- Сообщали, что в окрестностях столицы сработала противовоздушная оборона. В результате падения обломков есть определенные повреждения, но, к счастью, люди не пострадали.
- Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак информирует об 1 погибшем и 4 пострадавших в результате утренней атаки. По словам главы региона, все пострадавшие были доставлены в больницы. Медики оказывают помощь людям, травмированным в результате очередного акта российской агрессии.