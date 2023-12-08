Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что предварительно ракеты запускали 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. По его словам, эти самолеты разделились на несколько групп и совершили пуски крылатых ракет.

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Воздушные силы сбили ракеты

Воздушные силы отработали очень хорошо. Известно, что большинство ракет удалось уничтожить. Большое количество сбили на подлетах к Киеву и в небе над областью.

Имеем неплохой результат ПВО – это 14 уничтоженных крылатых ракет,

– рассказал Юрий Игнат.

Также воздушные цели уничтожали в Днепропетровской области. Первоначальный курс был на Днепр. По словам Игната, есть попадание ракет в Днепропетровскую область.

Он также отметил, что им сообщили о погибшем.

Россия утром 8 декабря запустила ракеты