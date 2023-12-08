Утром 8 декабря в Киеве работала противовоздушная оборона . Позже сообщили, что все цели, направляемые на столицу, удалось уничтожить.

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Враг выдержал паузу

В КМВА отметили, что Россия 79 дней не запускала крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95МС. Предварительно, около 10 бомбардировщиков – ракетоносцев выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района города Энгельс, Саратовской области.

Воздушная тревога в столице продолжалась около 2 часов. Но ни одна враждебная цель не достигла города,

– написал Сергей Попко, глава КМВА.

Все цели были сбиты на подлетах в столицу.

Информация о жертвах не поступала.

Есть разрушение

По состоянию на 8.45 уже есть информация о повреждении частных домов в нескольких общинах области.

В домах выбиты окна, частично разрушены стены. На месте работают все необходимые службы.

Детали обещают сообщить впоследствии.

Россия запускала ракеты