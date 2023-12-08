Торопясь, Москва бросает российских солдат в штурмы по всей линии фронта. В Институте изучения войны отмечают, что это приводит к безумным потерям у врага.

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Враг не успевает готовить черные пакеты

Так, только за ноябрь месяц оккупанты потеряли на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях почти 11 тысяч солдат погибшими и ранеными. Значительно больше вражеских потерь на Авдеевском направлении, где выше темп боевых действий.

Ранее украинские официальные лица сообщали, что российские силы потеряли 5000 военнослужащих убитыми и ранеными вблизи Авдеевки и Марьинки между 10 и 26 октября в ходе двух тяжеломеханизированных штурмов, призванных окружить Авдеевку.

Сейчас россияне продолжают осуществлять массовые наступления на город, используя, прежде всего, пехоту. Эксперты предполагают, что враг пытается экономить бронетехнику, в то же время бросая в штурмы еще большее количество оккупантов, несмотря на риск еще больших потерь в живой силе.

Урон приносят России не только наступательные действия на Востоке, но и оборонные меры на Юге. Так, Силы обороны ликвидировали свыше 1200 российских военнослужащих и ранили свыше 2200 на левобережье Днепра между 17 октября и 17 ноября.

Справка : 17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что нашим воинам удалось выбить оккупантов с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там.

Аналогичные потери украинские войска наносят оккупантам в ходе контрнаступления на западе Запорожья, говорят в ISW.

Аналитики подчеркивают, что не могут подтвердить достоверность, предоставленной украинской стороной, информации о потерях российской армии. Впрочем, если данные Киева точны, можно заключить, что российские операции в Украине в целом очень изнуряющие, и что большие потери страны-агрессорки являются не только результатом самых дорогих российских наступательных операций вблизи Авдеевки.

Российские силы могут нести потери по всему фронту в Украине со скоростью, близкой к той скорости, с которой Россия сейчас создает новые силы,

– утверждают аналитики.

Создание новых сил не покрывает потери

Усилия врага по пополнению рядов оккупационных войск за счет криптомобилизации (добровольцев и мигрантов) примерно на 20 000 до 40 000 личного состава в месяц могут быть напрасными. Ведь уровень набора новых солдат, вероятно, ниже текущего уровня потерь России в Украине.

Цифры вербовки и потерь, вероятно, колеблются в течение года, и, вероятно, преувеличены. Сообщенные цифры совпадают с условиями на поле боя, однако, и с данными в украинским отчетах о том, что российские военные смогли лишь поддерживать текущий уровень укомплектованности в Украине, несмотря на, как сообщается, высокое количество новобранцев,

– говорится в сообщении ISW.

В Институте изучения войны считают, что потери россиян, по всей вероятности, помешают Кремлю пополнить и восстановить существующие подразделения в Украине и сформировать новые оперативные и стратегические резервы. Тем не менее, Россия, похоже, способна продолжать поглощать такие потери и компенсировать их новыми кадрами, пока Путин желает и способен поглощать последствия этой ситуации внутри своей страны.

Острый вопрос

Эксперты из ISW проанализировали данные соцопросов среди россиян и выяснили, какие вопросы хотят задать Путину во время "Прямой линии" 14 декабря больше всего. На первом месте – вопрос о сроках завершения войны и перспективах мира – тема, которая больше всего раздражает кремлевские власти.