Поспішаючи, Москва кидає російських солдатів у штурми по всій лінії фронту. В Інституті вивчення війни зазначають, що це призводить до шалених втрат у ворога.

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Ворог не встигає готувати чорні пакети

Так, лише за листопад місяць окупанти втратили на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках майже 11 тисяч солдатів загиблими та пораненими. Значно більші ворожі втрати на Авдіївському напрямку, де вищий темп бойових дій.

Раніше українські офіційні особи повідомляли, що російські сили втратили 5000 військовослужбовців убитими та пораненими поблизу Авдіївки та Мар’їнки між 10 і 26 жовтня у ході двох важкомеханізованих штурмів, покликаних оточити Авдіївку.

Наразі росіяни продовжують здійснювати масові наступи на місто, використовуючи передусім піхоту. Експерти припускають, що ворог намагається економити бронетехніку, водночас кидаючи у штурми ще більшу кількість окупантів, попри ризик ще більших втрат у живій силі.

Втрати приносять Росії не тільки наступальні дії на Сході, але й оборонні заходи на Півдні. Так, Сили оборони ліквідували понад 1200 російських військовослужбовців і поранили понад 2200 на лівобережжі Дніпра між 17 жовтня та 17 листопада.

Довідка: 17 листопада, Генштаб ЗСУ повідомив, що нашим воїнам вдалося вибити окупантів з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитися там.

Аналогічні втрати українські війська завдають окупантам у ході контрнаступу на заході Запоріжжя, кажуть в ISW.

Аналітики підкреслюють, що не можуть підтвердити достовірність, наданої українською стороною, інформації про втрати російського війська. Втім, якщо дані Києва точні, можна зробити висновок, що російські операції в Україні загалом є дуже виснажливими, і що великі втрати країни-агресорки є не лише результатом найдорожчих російських наступальних операцій поблизу Авдіївки.

Російські сили можуть зазнавати втрат по всьому фронту в Україні зі швидкістю, близькою до тієї швидкості, з якою Росія зараз створює нові сили,

– стверджують аналітики.

Створення нових сил не покриває втрати

Зусилля ворога щодо поповнення лав окупаційного війська за рахунок добровольців і мігрантів приблизно на 20 000 до 40 000 особового складу на місяць можуть бути марними. Адже рівень набору нових солдатів, ймовірно, нижчий за поточний рівень втрат Росії в Україні.

Цифри вербування та втрат, ймовірно, коливаються протягом року і, ймовірно, перебільшені. Повідомлені цифри збігаються з умовами на полі бою, а також із даними в українських звітах про те, що російські військові змогли лише підтримувати поточний рівень укомплектованості в Україні, незважаючи на, як повідомляється, високу кількість новобранців,

– йдеться у повідомленні ISW.

В Інституті вивчення війни вважають, що втрати росіян, ймовірно, завадять Кремлю поповнити та відновити існуючі підрозділи в Україні та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви. Проте Росія, схоже, здатна продовжувати поглинати такі втрати та компенсувати їх новими кадрами, доки Путін бажає та здатний поглинати наслідки цих рішень всередині своєї країни.

Гостре питання

Експерти з ISW проаналізували дані соцопитувань серед росіян і з'ясували, які питання ті хочуть поставити Путіну під час "Прямої лінії" 14 грудня найбільше. На першому місці – запитання про терміни завершення війни і перспективи миру – тема, яка дратує кремлівську владу найбільше.