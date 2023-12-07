В Інституті вивчення війни розповіли, які питання громадяни країни-агресорки передусім хочуть поставити до Путіна під час "Прямої лінії", яку можна вважати початком його президентської кампанії.

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Питання, яке дратує Кремль

Відповідно до результатів опитування, яке проводила незалежна російська соціологічна організація "Левада-Центр", більшість росіян цікавить перебіг війни в Україні. Аналітики зазначають, що водночас це питання найбільше дратує кремлівську владу.

Так, 21 відсоток респондентів хочуть запитати у Путіна про завершення та результати так званої "сво". Зокрема, сюди входять такі теми, які терміни припинення війни, закінчення мобілізації та можливість миру чи перемоги Росії.

На другому і третьому місці за частотою з показником у 8 відсотків питання пенсій та соціальних програм.

Що це означає

Попри намагання Москви заглушити антивоєнну риторику, у російської громадськості продовжують виникати питання про кінець і результат війни. Постійні запитання російської громадськості щодо перспектив миру узгоджуються з нещодавніми незалежними російськими опитуваннями, які показують, що громадяни країни-агресорки все більше підтримують виведення військ з України, і що більше половини респондентів вважають, що Москва повинна почати мирні переговори з Києвом.

На думку аналітиків, так звану "сво" Путін не планує робити центральною темою своєї президентської кампанії. Натомість очільник Кремля зосередить її на нібито внутрішній стабільності Росії та посиленні критики Заходу. Наразі невідомо, чи російський президент відповідатиме на питання про війну під час "Прямої лінії".

В ISW зазначають, що Кремль також, схоже, дедалі активніше вживає заходів для того, щоб фактичний успіх Путіна на виборах не залежав від успіхів на полі бою та військового посилення країни.

Путін збільшив чисельність армії Росії

1 грудня президент Росії підписав черговий указ, яким збільшив чисельність російського війська на 170 тисяч солдатів. Тим часом у міноборони країни-агресорки заявили, що у зв'язку із розширенням збройних сил, мобілізацію проводити не планують. Водночас уточнили, що нарощувати армію Росії будуть поступово. Її поповнюватимуть добровольці – мешканці країни, які захочуть служити за контрактом.

Також там пояснили рішення "загрозою" з боку Заходу і НАТО.

Востаннє чисельність російської армії Путін востаннє збільшував у серпні 2022 року. Тоді вона зросла на 137 тисяч солдатів. Внаслідок цього загалом у Росії було 1 мільйон 150 військовослужбовців.