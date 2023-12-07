Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Зауважимо, згідно з указом Владіміра Путіна, чисельність збройних сил Росії становитиме 2 209 130 бійців.
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"Живу силу по повістках росіяни можуть набрати, але є нюанс – танки по повістках не приїжджають", – сказав Дикий.
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Росіянам потрібна пауза
Як зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар", снарядів у Росії 4 мільйони, плюс ще 1 мільйон досипав Кім Чен Ин, а також 1,1 мільйона за рік виробляє російський ВПК, поки Збройні Сили України не дістали дронами ворожі заводи.
До речі, цей процес вже розпочався. Один з заводів, який виготовляє порох, вже побачив український дрон. Загалом на території Росії 5 таких заводів.
Але питання в іншому. Мільйон снарядів окупанти виготовляють, разом з корейськими загалом 5 мільйонів на складах. Тут велике питання, кому з цих боєприпасів більше користі. Цікаво моніторити російських військкорів. Я вже бачив фото САУ "Гвоздика", яка повністю виправдовує свою назву, бо як квіточка розкрита гармата,
– додав Дикий.
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення росіяни станом на серпень вистріляли приблизно 12 мільйонів снарядів, а зараз залишилося 5 мільйонів, яких вистачить на пів року.
Саме звідси потужна інформаційна кампанія, яку я б назвав примус до перемовин. Росіянам потрібна пауза, а не Україні,
– зауважив екскомандир роти батальйону "Айдар".
Втім, під кінець року українці почали розуміти, що мають проблеми й перемога не прийде сама, а на неї треба добряче працювати. Багато людей зробили хибний висновок, що у ворога "все в шоколаді", але це зовсім не так. Зараз у росіян величезні проблеми, набагато більші за наші й тому окупантам потрібна пауза, яка працюватиме на них, а не на нас.
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