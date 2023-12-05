Відповідні кадри оприлюднив військовий партизанський рух. Зауважили, окупанти перекидають особовий склад вже не вперше.

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"На забій відправляють невеликими партіями"

В "Атеш" розповіли, що під час розвідки виявили перекидання особового складу мобілізованих з Якутії до Джанкою.

Новоприбулі військовослужбовці неохайно одягнені, вживають ненормативну лексику, хамлять перехожим. Окрім того, після них на вулиці постійно розкидана купа сміття.

Вже за годину після зборів мобілізованих забрала росгвадія. Перекидання особового складу вже не перше, на забій відправляють невеликими партіями,

– підкреслили в "Атеш".

Також закликали приєднуватися до руху й допомагати у боротьбі за звільнення від окупантів українських територій.

Окупанти перекидають у Джанкой мобілізованих з Якутії / Фото "Атеш"

"Атеш" провів розвідку у Бахчисараї