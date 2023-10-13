Про це в інтерв'ю УП розповів представник ГУР МО, передає 24 Канал. Вадим Скібіцький зауважив, що в Росії уточнили списки можливих мобілізованих. Усе перевели в електронний облік.

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Окупанти не можуть відкрито оголосити масову мобілізацію

Вадим Скібіцький зауважив, що Росія готова до процесу великої хвилі мобілізації. Зокрема, уточнені списки можливих мобілізованих, все переведено в електронний облік. Окрім того, значно посилені вимоги законодавства, норми кримінального кодексу у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство.

Вибори президента Росії, які відбудуться навесні наступного року, теж впливають [на відсутність оголошення масової мобілізації]. Тому що мобілізація ― це складний процес, який впливає на суспільно-політичну обстановку на території Росії. Але це й дуже потужний удар по економіці Росії, тому що призивається найбільш працездатне населення, яке повинно працювати й робити продукт, забезпечувати промислову активність. Мабуть, Росія десь все це враховує,

– зазначив генерал-майор.

Також Вадим Скібіцький підкреслив, що накопичення потужних ударних угруповань, які передбачають масову мобілізацію особового складу в Росії, станом на зараз не зафіксовано.

Мобілізація в Росії не припинялася