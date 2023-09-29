Відповідний указ вже підписав президент Росії Владімір Путін. Документ поширили російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
Варто прочитати Пам'ятає урок Першої світової, – експерт пояснив, чому Путін боїться мобілізації
Путін підписав указ про призов 130 тисяч росіян
Путін підписав указ про:
- призов на військову службу з 1 жовтня,
- звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився.
Згідно з документом, призвати планують 130 тисяч осіб.
У Росії триває мобілізація / Фото росЗМІ
Путін підписав відповідний указ / Фото росЗМІ
Напередодні російське міноборони повідомило про початок 1 жовтня осіннього призову в усіх суб'єктах країни-терористки, за винятком окремих районів Крайньої Півночі, адже там він розпочнеться з 1 листопада через клімат.
Усіх призовників нібито направлять для проходження військової служби на території Росії. У пункти дислокації окупантів "у нових регіонах або для участі там у виконанні завдань СВО" військовослужбовці за призовом буцімто не поїдуть.
У Генштабі ЗС РФ кажуть, що не мають жодних планів проведення додаткових мобілізаційних заходів. На війну проти України нібито є достатньо охочих служити за контрактом, а також тих, хто вже уклав контракти, та добровольців.
До теми Мобілізували понад 325 тисяч: чи здатна Росія забезпечити солдатів необхідною кількістю зброї
Часткова мобілізація в Росії: що відомо
- Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, ворог найближчим часом розпочне масову примусову мобілізацію. Мовиться про територію Росії та тимчасово окуповані території України. За різними оцінками, окупанти можуть мобілізувати від 400 до 700 тисяч осіб.
- Росія почала підготовку до нової мобілізації ще влітку після початку українського контрнаступу. Зокрема, агресор збільшив призовний вік на 2 роки, а також ускладнив виїзд за кордон чоловікам призовного віку.
- Що цікаво, сам кремлівський диктатор Владімір Путін ухиляється від відповідей на запитання про майбутню мобілізацію. Так було і на зустрічі з так званими "військкорами", і на нещодавньому Східному економічному форумі.