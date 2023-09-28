Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко поділився з 24 Каналом своїм баченням щодо цієї новини. Він піддав сумніву спроможність росіян укомплектувати 325 тисяч військовослужбовців.

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Скільки потрібно ресурсів, аби забезпечити 325 тисяч солдатів

Адже таке чисельне угруповання – це майже 400 батальйоно-тактичних груп, яким для повного забезпечення потрібно понад 4,5 тисячі танків. Найімовірніше, в окупантів немає такої кількості техніки.

Для того, щоб забезпечити 400 батальйоно-тактичних груп бойовими броньованими машинами – це БТР, БМП та БМД. Їх потрібно, це найцікавіше зараз, більше як 12 тисяч,

– зауважив Коваленко.

У Росії навряд чи знайдеться 12 тисяч новеньких ББМ. Адже наразі окупанти під виглядом бойових броньованих машин відправляють на фронт наступні конструкції:

на МТ-ЛБ (транспортні тягачі) встановлюють утилізовану зброю з кораблів та катерів;

славнозвісні УАЗ, відомі у народі ще від часів Радянського союзу як "Буханка".

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Припустимо, окупантам вдасться лишень зібрати потрібну кількість автоматів та гвинтівок, якими користувалися ще у Російській імперії. Утім, відправляти недоукомплектованих солдатів у бій лише з "трилінійкою" в руках – повна маячня.

У 2022 році вони вже зібрали 300 тисяч під час часткової мобілізації. І який результат вони отримали? Ніякого. Вони втратили правобережну Херсонщину та втратили контроль над більшою частиною Харківської області. Вони спромоглися лише проводити наступальні дії у напрямку Бахмута,

– наголосив Олександр Коваленко.

За його словами, у другому півріччі 2023 року росіяни не зможуть повноцінно виконувати свій оборонний функціонал. Позаяк навіть для оборони одного людського ресурсу недостатньо. Адже потрібний ще технічний потенціал, який в Росії поступово деградує.

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