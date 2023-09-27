Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський. На його думку, нова хвиля мобілізації до російського війська суттєво не змінить ситуацію на полі бою.
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Чи допоможуть Росії нові "чмобіки"
Не варто переоцінювати нову мобілізацію в Росії та збільшення людського ресурсу агресора. В сучасній війні значно більшу роль відіграє наявність технологічних засобів ураження.
"Наприклад, якщо зараз у російському окопі сидить 3 "чмобіка", то після мобілізації там сидітиме 10 "чмобіків". Але якщо в цей окоп прилетить високоточний снаряд, вони всі загинуть, незалежно від кількості", – пояснив військовий.
Антон Петрівський про вплив російської мобілізації на перебіг бойових дій: дивіться відео
Також важливо пам'ятати, що Сили оборони мають засоби для того, щоб знищувати загарбників ще до того, як вони потраплять на передню лінію оборони. Адже для того, щоб доставити велику кількість нових військових на фронт, потрібна спеціальна логістика й, відповідно, розгортання нових польових таборів.
"В сучасній війні не так просто ефективно використати велику кількість людського ресурсу. Його ще потрібно правильно розподілити й доставити на поле бою, оминаючи засоби ураження противника. На щастя, ЗСУ мають такі засоби, зокрема американські касетні боєприпаси, а в перспективі – й F-16, які допоможуть нівелювати перевагу Росії в кількості особового складу", – припускає Петрівський.
Що відомо про мобілізацію в Росії
- Росія почала підготовку до нової мобілізації влітку, після початку українського контрнаступу. Зокрема, агресор збільшив призовний вік на 2 роки, а також – ускладнив виїзд за кордон чоловікам призовного віку.
- До цього часу російський диктатор обмежувався вербуванням найманців за досить пристойні для незаможних росіян гроші. Однак у такий спосіб не можливо отримати перевагу на полі бою, адже ЗСУ щомісяця знищує співставну кількість загарбників.
- Втім, нова велика мобілізація може суттєво вдарити по авторитету Путіна серед росіян, які не горять бажанням вмирати за імперські ідеї. Відповідно, попри потребу призвати кількасот тисяч військових, політичне керівництво Росії поки що на це не йде, відтягуючи це рішення наскільки можливо.
- Що цікаво, сам Путін ухиляється від відповідей на питання про майбутню мобілізацію. Так було і на зустрічі з так званими "воєнкорами", і на нещодавньому Східному економічному форумі.