Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Антон Петровский. По его мнению, новая волна мобилизации в российскую армию существенно не изменит ситуацию на поле боя.

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Помогут ли России новые "чмобики"

Не следует переоценивать новую мобилизацию в России и увеличение человеческого ресурса агрессора. В современной войне гораздо большую роль играет наличие технологических средств поражения.

"Например, если сейчас в российском окопе сидят 3 "чмобика", то после мобилизации там будет сидеть 10 "чмобиков". Но если в этот окоп прилетит высокоточный снаряд, они все погибнут, независимо от количества", – пояснил военный.

Антон Петровский о влиянии российской мобилизации на ход боевых действий: смотрите видео

Также важно помнить, что Силы обороны обладают средствами для того, чтобы уничтожать захватчиков еще до того, как они попадут на переднюю линию обороны. Ведь, чтобы доставить множество новых военных на фронт, нужна специальная логистика и, соответственно, развертывание новых полевых лагерей.

"В современной войне не так просто эффективно использовать большое количество человеческого ресурса. Его еще нужно правильно распределить и доставить на поле боя, минуя средства поражения противника. К счастью, ВСУ имеют такие средства, в частности американские кассетные боеприпасы, а в перспективе – и F-16, которые помогут нивелировать преимущество России в количестве личного состава ", – предполагает Петровский.

Что известно о мобилизации в России