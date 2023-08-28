Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал 24 Каналу, что это неслучайное число, ведь именно столько захватчиков сейчас воюет в Украине.

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"Россияне бы очень хотели обновить контингент, который воюет в Украине, потому что он несет значительные потери. Также они бы хотели дополнительно развернуть несколько крупных группировок, которые позволили бы переломить ход войны", – отметил Дикий.

Россия готовится к большой мобилизации: смотрите видео 24 Канала

Стоит подчеркнуть, что в России мобилизацию не прекращали – собирали до 20 тысяч оккупантов ежемесячно. Но их не хватает, даже чтобы латать дыры на фронте.

Когда в России отважатся на большую мобилизацию

В стране-агрессоре ждут 15 сентября – имитации выборов в госдуму России. До этого они не рискнут объявить большую мобилизацию во избежание скандалов и протестов.

Мобилизационный цикл от вручения повестки до появления солдата на фронте составляет 4–6 месяцев. Поэтому новых оккупантов в Украине увидят не раньше конца января.

Способна ли Россия мобилизовать 450 тысяч человек

Учитывая возможности страны-агрессора, набрать почти полмиллиона человек она может, но экипировать и подготовить – вряд ли.

Во время минувшей волны мобилизации набрали как раз примерно 400 тысяч оккупантов – и тогда система была на грани коллапса. Россиянам тогда пришлось делать палаточные городки в лесах, чтобы куда-нибудь девать этих людей.

"Вполне может быть, что их [мобилизационная] способность с прошлой осени не только не выросла, а скорее уменьшилась. Возможно, тысяч 200–250 они как-то еще способны проглотить", – предположил Дикий.

Мобилизация в России: основное