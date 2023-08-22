В то же время, он подчеркнул, что сейчас политическое руководство России боится принимать такое решение. Это связано с риском вызвать внутреннюю дестабилизацию в стране-агрессорке.

Смотрите также О Крымском городе и угрозе обстрелов в День Независимости: самое главное из разговора с Юсовым

Юсов высказался о возможности открытой мобилизации в России

Представитель ГУР МО отметил, что в настоящее время политическое руководство России проводит скрытую мобилизацию, в рамках которой десятки тысяч человек ежемесячно пополняют ряды вооруженных сил страны-агрессорки. В то же время, по его словам, в Кремле рассматривается возможность объявления открытой мобилизации.

Возможна. Сценарий открытой мобилизации в России рассматривается военно-политическим руководством оккупантов,

– подчеркнул он.

В то же время Юсов отметил, что этот вопрос привязан к политико-информационной ситуации и, конечно, к ситуации на фронте. Однако подчеркнул, что российское руководство все же максимально оттягивает принятие этого решения.

В заключение представитель ГУР МО заявил, что решение по открытой мобилизации "лежит на столе и могло быть принято уже давно", но есть полные боязни относительно внутренней ситуации. Поэтому, по его словам, говорить о датах в этой ситуации нецелесообразно.

Ранее Юсов рассказывал о темпах мобилизации в России