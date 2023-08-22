В то же время, он подчеркнул, что сейчас политическое руководство России боится принимать такое решение. Это связано с риском вызвать внутреннюю дестабилизацию в стране-агрессорке.
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Юсов высказался о возможности открытой мобилизации в России
Представитель ГУР МО отметил, что в настоящее время политическое руководство России проводит скрытую мобилизацию, в рамках которой десятки тысяч человек ежемесячно пополняют ряды вооруженных сил страны-агрессорки. В то же время, по его словам, в Кремле рассматривается возможность объявления открытой мобилизации.
Возможна. Сценарий открытой мобилизации в России рассматривается военно-политическим руководством оккупантов,
– подчеркнул он.
В то же время Юсов отметил, что этот вопрос привязан к политико-информационной ситуации и, конечно, к ситуации на фронте. Однако подчеркнул, что российское руководство все же максимально оттягивает принятие этого решения.
В заключение представитель ГУР МО заявил, что решение по открытой мобилизации "лежит на столе и могло быть принято уже давно", но есть полные боязни относительно внутренней ситуации. Поэтому, по его словам, говорить о датах в этой ситуации нецелесообразно.
Ранее Юсов рассказывал о темпах мобилизации в России
- Андрей Юсов отметил, что, несмотря на то, что в России не объявляют новую волну мобилизации, на войну попадают десятки тысяч живой силы ежемесячно. Более того, оккупанты стали мобилизовать людей даже из Москвы.
- Он подчеркнул, что речь идет не о детях российских чиновников или депутатов, а о людях, имеющих проблемы с законом, кредиты, задолженности и т.д. В частности, там также ловят мужчин, не имеющих гражданства России и бросающих на войну против нашего государства.
- В заключение Юсов подчеркнул, что у врага есть огромные запасы законсервированной советской техники. Однако у оккупантов есть проблемы с модернизацией этой техники и оружия.