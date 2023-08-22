Водночас він наголосив, що наразі політичне керівництво Росії боїться ухвалювати таке рішення. Це пов'язано з ризиком викликати внутрішню дестабілізацію у країні-агресорці.

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Юсов висловився про можливість відкритої мобілізації у Росії

Представник ГУР МО зазначив, що наразі політичне керівництво Росії проводить приховану мобілізацію, у рамках якої десятки тисяч людей щомісяця поповнюють лави збройних сил країни-агресорки. Водночас, за його словами, у Кремлі розглядають можливість оголошення відкритої мобілізації.

Можлива. Сценарій відкритої мобілізації в Росії розглядається воєнно-політичним керівництвом окупантів,

– наголосив він.

Водночас Юсов зазначив, що це питання привʼязано до політично-інформаційної ситуації й, звичайно, до ситуації на фронті. Однак наголосив, що російське керівництво все ж максимально відтягує ухвалення цього рішення.

Наостанок представник ГУР МО заявив, що рішення щодо відкритої мобілізації "лежить на столі й могло бути прийнято вже давно", але є повні острахи щодо внутрішньої ситуації. Тому, за його словами, говорити про дати в цій ситуації недоцільно.

Раніше Юсов розповідав про темпи мобілізації у Росії