Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що у країні-агресорці не оголошують про нову хвилю мобілізації, бо бояться реакції росіян. Однак там розглядають такий сценарій.
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Мобілізація у Москві
Нещодавно мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що на фронті проти України воює 45 тисяч москвичів. Кілька місяців тому у Росії називали, що на тимчасово окупованих українських територіях та беруть участь у діях 35 тисяч жителів столиці країни-агресорки. Це означає, що лише з Москви за цей час мобілізували 10 тисяч осіб.
Москва – поняття дуже широке. Зрозуміло, що мовиться не про дітей депутатів, міністрів, мільйонерів. Це переважно люди з певними соціальними проблемами, кредитами, аліментами, без постійного місця роботи та навіть проживання. Також люди, які нещодавно отримали російський паспорт, зокрема з колишніх республік Радянського Союзу. Таких прикладів є чимало,
– зауважив Юсов.
Крім того, за словами представника ГУР, є багато випадків, коли у Москві ловлять чоловіків, які не мають громадянства Росії, які просто працюють будівельниками, наприклад. Їх кидають на війну проти України.
Юсов про мобілізацію у Росії: дивіться відео
Технічний потенціал Росії
Андрій Юсов зазначив, що у ворога є величезні запаси законсервованої радянської техніки. Однак в окупантів є проблеми із модернізацією техніки та зброї.
Інша справа – питання сучасного обладнання, модернізації озброєння. З цим у агресора є великі проблеми, вони не встигають. Те саме значною мірою стосується ракетного озброєння. Все, що вони виготовляють, фактично одразу летить на Україну,
– пояснив він.
Мобілізація у Росії: останні новини
- Мер Москви Сергєй Собянін стверджує, що жителі Москви не відсиджуються у тилах. Він зазначив, що на фронті воюють 45 тисяч москвичів, з них 20 тисяч – "добровольців", 20 тисяч – контрактників та 5 тисяч – кадрових військових. Вже встигли "удобрити" український ґрунт понад 20 москвичів, ще понад сотня опинилися у лавах "300-сотих".
- Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Росія має такий план, щоб втримати те, що вони тимчасово окупували, а також аби продовжувати воєнний тиск на Україну. Для цього їм потрібен і час на підготовку солдатів та їхнє оснащення.
- Військкомат московського району Санкт-Петербурга надсилає призовникам повістки через СМС. Там вказано, що у разі неявки проти одержувача можуть порушити кримінальну справу. У такому випадку росіянину інкримінують адміністративне правопорушення.
- Крім того, журналістка-розслідувачка з киргизької служби BBC Меерім Айникєєва розповіла, що аби уникнути оголошення загальної мобілізації, Кремль вербує мігрантів, зокрема з Киргизстану.