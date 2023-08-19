Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що у країні-агресорці не оголошують про нову хвилю мобілізації, бо бояться реакції росіян. Однак там розглядають такий сценарій.

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Мобілізація у Москві

Нещодавно мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що на фронті проти України воює 45 тисяч москвичів. Кілька місяців тому у Росії називали, що на тимчасово окупованих українських територіях та беруть участь у діях 35 тисяч жителів столиці країни-агресорки. Це означає, що лише з Москви за цей час мобілізували 10 тисяч осіб.

Москва – поняття дуже широке. Зрозуміло, що мовиться не про дітей депутатів, міністрів, мільйонерів. Це переважно люди з певними соціальними проблемами, кредитами, аліментами, без постійного місця роботи та навіть проживання. Також люди, які нещодавно отримали російський паспорт, зокрема з колишніх республік Радянського Союзу. Таких прикладів є чимало,

– зауважив Юсов.

Крім того, за словами представника ГУР, є багато випадків, коли у Москві ловлять чоловіків, які не мають громадянства Росії, які просто працюють будівельниками, наприклад. Їх кидають на війну проти України.

Юсов про мобілізацію у Росії: дивіться відео

Технічний потенціал Росії

Андрій Юсов зазначив, що у ворога є величезні запаси законсервованої радянської техніки. Однак в окупантів є проблеми із модернізацією техніки та зброї.

Інша справа – питання сучасного обладнання, модернізації озброєння. З цим у агресора є великі проблеми, вони не встигають. Те саме значною мірою стосується ракетного озброєння. Все, що вони виготовляють, фактично одразу летить на Україну,

– пояснив він.

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