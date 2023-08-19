Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что в стране-агрессоре не объявляют о новой волне мобилизации, потому что боятся реакции россиян. Однако там рассматривают такой сценарий.

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Мобилизация в Москве

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на фронте против Украины сражается 45 тысяч москвичей. Несколько месяцев назад в России называли, что на временно оккупированных украинских территориях принимают участие в действиях 35 тысяч жителей столицы страны-агрессора. Это означает, что только из Москвы за это время мобилизовали 10 тысяч человек.

Москва – понятие очень обширное. Понятно, что речь не идет о детях депутатов, министров, миллионеров. Это преимущественно люди с определенными социальными проблемами, кредитами, алиментами, без постоянного места работы и даже проживания. Также люди, недавно получившие российский паспорт, в том числе из бывших республик Советского Союза. Таких примеров немало,

– заметил Юсов.

Кроме того, по словам представителя ГУР, есть много случаев, когда в Москве ловят мужчин, у которых нет гражданства России, которые просто работают строителями, например. Их бросают на войну против Украины.

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Технический потенциал России

Андрей Юсов отметил, что у врага есть огромные запасы законсервированной советской техники. Однако у оккупантов есть проблемы с модернизацией техники и оружия.

Другое дело – вопросы современного оборудования, модернизации вооружения. С этим у агрессора есть большие проблемы, они не успевают. То же в значительной степени касается ракетного вооружения. Все, что они производят, фактически сразу летит на Украину,

– объяснил он.

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