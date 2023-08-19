Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что в стране-агрессоре не объявляют о новой волне мобилизации, потому что боятся реакции россиян. Однако там рассматривают такой сценарий.
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Мобилизация в Москве
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на фронте против Украины сражается 45 тысяч москвичей. Несколько месяцев назад в России называли, что на временно оккупированных украинских территориях принимают участие в действиях 35 тысяч жителей столицы страны-агрессора. Это означает, что только из Москвы за это время мобилизовали 10 тысяч человек.
Москва – понятие очень обширное. Понятно, что речь не идет о детях депутатов, министров, миллионеров. Это преимущественно люди с определенными социальными проблемами, кредитами, алиментами, без постоянного места работы и даже проживания. Также люди, недавно получившие российский паспорт, в том числе из бывших республик Советского Союза. Таких примеров немало,
– заметил Юсов.
Кроме того, по словам представителя ГУР, есть много случаев, когда в Москве ловят мужчин, у которых нет гражданства России, которые просто работают строителями, например. Их бросают на войну против Украины.
Юсов о мобилизации в России: смотрите видео
Технический потенциал России
Андрей Юсов отметил, что у врага есть огромные запасы законсервированной советской техники. Однако у оккупантов есть проблемы с модернизацией техники и оружия.
Другое дело – вопросы современного оборудования, модернизации вооружения. С этим у агрессора есть большие проблемы, они не успевают. То же в значительной степени касается ракетного вооружения. Все, что они производят, фактически сразу летит на Украину,
– объяснил он.
Мобилизация в России: последние новости
- Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что жители Москвы не отсиживаются в тылах. Он отметил, что на фронте воюют 45 тысяч москвичей, из них 20 тысяч – добровольцев, 20 тысяч – контрактников и 5 тысяч – кадровых военных. Уже успели "удобрить" украинскую землю более 20 москвичей, еще более сотни оказались в рядах "300-сотых".
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. У России есть такой план, чтобы удержать то, что они временно оккупировали, а также чтобы продолжать военное давление на Украину. Для этого им нужно и время на подготовку солдат и их оснащение.
- Военкомат московского района Санкт-Петербурга посылает призывникам повестки через СМС. Там указано, что в случае неявки против получателя могут возбудить уголовное дело. В таком случае россиянину инкриминируют административное правонарушение.
- Кроме того, журналист-расследователь с киргизской службы BBC Меерим Айникеева рассказала, что во избежание объявления общей мобилизации, Кремль вербует мигрантов, в том числе из Кыргызстана.