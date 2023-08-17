Глава российской столицы Сергей Собянин рассказал, сколько москвичей отправили на "убой" в Украину. По его словам, речь идет о 45 тысячах человек.

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Москвичи не отстают

В России пытаются развенчать "слухи" о том, что на войну в Украину призывают, как правило, жителей отдаленных регионов и республик в составе федерации, а жителей центральных регионов "держат" в тылу.

Мэр Москвы Сергей Собянин поспешил заверить, что это не так – для "черных пакетов" готовят даже жителей столицы.

Так, он отметил, что на фронте воюют 45 тысяч москвичей. Из них 20 тысяч – "добровольцев", 20 тысяч контрактников и 5000 кадровых военных. Уже успели "удобрить" украинскую почву более 20 москвичей, еще более сотни оказались в рядах "300-сотых".

Собянин заверил, что жители столицы также являются активными участниками "трудового фронта" - тысячи из них работают на оккупированных территориях.

"Выдумывает на ходу"

Следует отметить, что Собянин уже сообщал о количестве москвичей, взявшихся за оружие в Украине. Еще три недели назад он рассказывал о 30 тысячах мобилизованных из Москвы. Тогда на фронте "находилось" около 20 тысяч мобилизованных москвичей, еще 10 тысяч заключили контракты с Минобороны. Впрочем, российским чиновникам не привыкать врать откровенно. Ведь разоблачить некому. Одна часть российского электората поехала "служить" удобрением для украинских почв, а другая до сих пор живет "внеполитики".

Мобилизация в России