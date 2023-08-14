Россияне используют для вовлечения в войну все возможные методы. Москва имеет огромные проблемы с пополнением резервов.

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Мобилизация по телефону

Сообщается, что военкомат Московского района Санкт-Петербурга посылает призывникам повестки через СМС. Там же указано, что в случае неявки против получателя могут возбудить уголовное дело. Инкриминируют россиянину в таком случае административное правонарушение.

Сообщение, поступившее россиянину / российские СМИ

Российские СМИ сообщают, что такие сообщения поступают молодым лицам, получившим среднее специальное образование. В администрации района заявили, что СМС не приравнивается к повестке и уголовное дело открывать не должны. Якобы в военкомате не так выразились, а получатели не так поняли.

По мнению администрации Московского района Санкт-Петербурга, такие "письма счастья" присылают просто чтобы "сверить и уточнить данные о них перед осенним призывом".

Россия продолжает частичную мобилизацию