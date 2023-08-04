Такое мнение 24 Каналу выразил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. Без новой волны мобилизации Кремль вряд ли найдет достаточно сил для этих формирований.
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Мобилизационное рабство
Кремлевского диктатора Владимира Путина мало волнуют причины всеобщей мобилизации, ведь он может приказать придумать что-нибудь своим пропагандистам.
На самом деле, то, что мы видим в реальности – Россия готовится к массовой мобилизации, которая может включать более 500 тысяч военнослужащих,
– сказал Самусь.
За последний месяц правительство и законодательные органы страны-террористки приняли ряд законов и правовых актов, формирующих жесткую систему электронной мобилизации.
"Например, если человек получил электронную повестку и не явился в указанный срок, то сразу прекращают действовать банковские счета, ограничивается деятельность загранпаспорта и вообще нарушаются права гражданина, пока человек не придет на пункт сбора", – рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.
Фактически, уже сейчас все россияне находятся в электронном мобилизационном рабстве и остается лишь дать команду, когда конкретным россиянам придет повестка. В таком случае они будут вынуждены идти в пункты сбора, не имея никакой возможности убежать.
"У них остается несколько недель, так что россиянам пора убегать. Ведь с сентября этой возможности, вероятно, не будет, потому что будет прекращено действие загранпаспортов", – добавил Самусь.
Как Россия готовится к всеобщей мобилизации: смотрите видео
Зачем россиянам мобилизация
Враг пытался переломить ситуацию на поле боя, создавая условия для наступления в Луганской области. Однако Вооруженные Силы выдержали давление и разрушили планы противника.
Сейчас украинская армия вынуждает россиян вбрасывать последние резервы на Бахмутском направлении и на Юге. Это означает, что оккупантам очень нужна мобилизация.
Мобилизация в России: последние новости
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что уже этой осенью в России возможна очередная волна мобилизации. Вероятно, вместо заключенных там будут забирать потенциальных военнообязанных из крупных городов и разных профессий. Это вызовет реальную революционную ситуацию и протесты.
- Издание Financial Times написало, что российский диктатор готовится к более длительной войне. В частности, он принял изменения в закон о мобилизации в России.
- Российские миллиардеры выплачивают зарплату оккупантам, которые едут убивать мирное население Украины. "Добровольцев" на службу в минобороны поставляют олигархи, включенные в списки санкций Украины и ряда западных стран за поддержку военной агрессии.