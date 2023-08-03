Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Он добавил, что во временно оккупированном Донецке мужчин уже фактически не осталось.
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Мобилизация и дезертирство
Россияне ведут скрытую мобилизацию в Мариуполе. Они агитируют идти умирать по контракту или ищут рычаги влияния на местных для службы в оккупационной армии. Это может свидетельствовать о том, что с кадровым резервом у россиян совсем беда. Более того – там еще и процветает дезертирство.
Сейчас в Мариуполе стало больше дезертирства среди так называемой армии "ДНР". Это уже не единичные случаи, когда те, кого призвали, мобилизовали или по контракту – просто убегают,
– рассказал депутат Мариупольского горсовета.
Дмитрий Забавин о ситуации в российской армии: смотреть видео
Они видят, что происходит с другими военными на первой линии столкновения – они погибают и таким образом дезертиры хотят спасти свою жизнь.
"Там их объявляют в розыск. И эта тенденция (дезертирство – 24 Канал) будет только увеличиваться", – добавил Забавин.
Мобилизация в России: последние новости
- В России расширяют возраст призыва. Теперь на войну могут забирать людей от 18 до 30 лет. Таким образом, Кремль готовится к большой мобилизации, а Путину крайне нужно удержать свою власть.
- Россиянам платят деньги, если они приведут в военкомат друзей. Цена вопроса – 5 тысяч рублей. А вот рекрутинговые агентства, которые тоже занимаются поиском потенциальных "двухсотых", получают до 15 тысяч рублей за человека.
- Пленные оккупанты жалуются, что им обещали не забирать в армию. Но за несколько дней они уже оказывались на фронте.
- Еще в начале июня в эстонской разведке заявляли о вероятной подготовке России к мобилизации. Там отмечали, что произойдет это может в ближайшее время.