Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин. Он добавил, что во временно оккупированном Донецке мужчин уже фактически не осталось.

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Мобилизация и дезертирство

Россияне ведут скрытую мобилизацию в Мариуполе. Они агитируют идти умирать по контракту или ищут рычаги влияния на местных для службы в оккупационной армии. Это может свидетельствовать о том, что с кадровым резервом у россиян совсем беда. Более того – там еще и процветает дезертирство.

Сейчас в Мариуполе стало больше дезертирства среди так называемой армии "ДНР". Это уже не единичные случаи, когда те, кого призвали, мобилизовали или по контракту – просто убегают,

– рассказал депутат Мариупольского горсовета.

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Они видят, что происходит с другими военными на первой линии столкновения – они погибают и таким образом дезертиры хотят спасти свою жизнь.

"Там их объявляют в розыск. И эта тенденция (дезертирство – 24 Канал) будет только увеличиваться", – добавил Забавин.

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