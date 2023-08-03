Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Він додав, що у тимчасово окупованому Донецьку чоловіків вже фактично не залишилося.
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Мобілізація і дезертирство
Росіяни проводять приховану мобілізацію у Маріуполі. Вони агітують йти вмирати за контрактом або шукають важелі впливу на місцевих для служби в окупаційній армії. Це може свідчити про те, що з кадровим резервом у росіян геть біда. Ба більше – там ще й процвітає дезертирство.
Зараз в Маріуполі побільшало дезертирства серед так званої армії "ДНР". Це вже не поодинокі випадки коли, ті кого призвали, мобілізували чи за контрактом – просто втікають,
– розповів депутат Маріупольської міськради.
Дмитро Забавін про ситуацію в російській армії: дивитись відео
Вони бачать що відбувається з іншими військовими на першій лінії зіткнення – вони гинуть і таким чином дезертири хочуть врятувати своє життя.
"Там їх оголошують в розшук. І ця тенденція (дезертирство – 24 Канал) лише збільшуватиметься", – додав Забавін.
Мобілізація в Росії: останні новини
- В Росії розширюють вік призову. Тепер на війну можуть забирати осіб від 18 до 30 років. Таким чином Кремль готується до великої мобілізації, а Путіну вкрай треба втримати свою владу.
- Росіянам платять гроші, якщо вони приведуть до військомата друзів. Ціна питання – 5 тисяч рублів. А от рекрутингові агенції, які теж займаються пошуком потенційних "двухсотих", отримують до 15 тисячі рублів за особу.
- Полонені окупанти бідкаються, що їм обіцяли не забирати в армію. Натомість за декілька днів вони вже опинялися на фронті.
- Ще на початку червня в естонській розвідці заявляли про ймовірну підготовку Росії до мобілізації. Там зазначали, що статися це може найближчим часом.