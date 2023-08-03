Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін. Він додав, що у тимчасово окупованому Донецьку чоловіків вже фактично не залишилося.

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Мобілізація і дезертирство

Росіяни проводять приховану мобілізацію у Маріуполі. Вони агітують йти вмирати за контрактом або шукають важелі впливу на місцевих для служби в окупаційній армії. Це може свідчити про те, що з кадровим резервом у росіян геть біда. Ба більше – там ще й процвітає дезертирство.

Зараз в Маріуполі побільшало дезертирства серед так званої армії "ДНР". Це вже не поодинокі випадки коли, ті кого призвали, мобілізували чи за контрактом – просто втікають,

– розповів депутат Маріупольської міськради.

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Вони бачать що відбувається з іншими військовими на першій лінії зіткнення – вони гинуть і таким чином дезертири хочуть врятувати своє життя.

"Там їх оголошують в розшук. І ця тенденція (дезертирство – 24 Канал) лише збільшуватиметься", – додав Забавін.

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