Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Він пояснив, що наразі відбувається із російським диктатором.

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Новий вік призову

Ще в грудні 2022 року російське мінооборони заговорило про зміну межі призовного віку. Мовилося, аби підняти нижню планку з 18 років до 21, а верхню – з 27 до 30. Утім, у другому читанні тамтешні депутати вирішили підвищити верхню планку, а нижню – залишити незмінною. Таким чином до армії призиватимуть осіб віком від 18 до 30 років.

Путіну треба утримати свою владу. Якщо треба буде вбити мільйон росіян чи більше – уб'є. Він смертельно б'ється за своє фізичне виживання. Воєнна поразка в Україні дорівнює його фізичній смерті. Путін перебуває у стані зразка Гітлера 1944 року. Той бився на смерть і цей б'ється на смерть,

– сказав Черник.

Якщо документ про змінення призовного віку схвалять у раді федерацій, то потім його має підписати Владімір Путін. Набуде він чинності з 1 січня наступного року.

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