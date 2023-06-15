Їх у стрімі 24 Каналу обговорили ведуча Катерина Соляр та журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Вони наголосили на найцікавішому.
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"Диявол криється в деталях"
17 хвилин російська пропагандистка намагалася розхвалювати спеціально створений пункт призовників. Але з перших же хвилин з вуст Симоньян виливається декілька рекламних вкидів. Зокрема, щодо діючого московського мера.
Там цікаві деталі, в яких криється диявол. Вона каже: ну це Собянін зробив. Тобто рекламка Собяніна пройшла, який подав документи і буде балотуватися на наступний термін. Реклама держпослуг була і тут пішли актори,
– відзначив Бурлаков.
Акторів російські пропагандисти теж підібрали відповідних: молоденьких і начебто вмотивованих. Один з таких, який трохи забував слова під час інтерв'ю, 18-річний юнак, який не хоче проходити строкову службу, а одразу прагне на передову. Симоньян, до речі, в награному шоці від цих слів.
"Хлопчика підібрали "смазлівого", але він не схожий на тих, хто потрапляє в полон – вагнерівців та інших", – відзначила ще один нюанс Катерина Соляр.
Олексій Бурлаков про рекламу пункту збору добровольців від Симоньян: дивитись відео
Олексій Бурлаков також відзначив стиль зйомки – пропагандисти не поскупилися навіть на дрон. А сам пункт збору доброльців заповнили волонтерами, аби ніхто з призовників точно нікуди не втік.
"Здається, що ось ця жага до вбивства поставлена на потік", – додав журналіст.
Одіозні заяви пропагандистки Симоньян: останнє
- Маргарита Симоньян ніяк не може вгамуватися і цього разу вирішила образити вірмен, назвавши їх "згустками племен". Вона вважає, мовляв вірмени повинні бути вдячними Росії за те, що після захоплення їх не обмежували у можливості користуватися рідною мовою. Цей потік словесної свідомості вона традиційно випалила в ефірі одного з федеральних каналів.
- Раніше російська пропагандистка прославилася пікантною посилкою. На її адресу прийшла секс-іграшка, яку Симоньян намагалася видати за вибухівку і зчинила справжній галас.
- Також одіозна ведуча відверто заявила про намір змінити роботу і визнала себе пропагандисткою. На своїй сторінці у Твіттері Ілон Маск писав, що шукає віцепризедента з пропаганди. Симоньян однією з перших підняла руку і погодилася на пів ставки.