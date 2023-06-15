Їх у стрімі 24 Каналу обговорили ведуча Катерина Соляр та журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. Вони наголосили на найцікавішому.

Дивіться також Ляльки-рукавички: ексдепутатка Держдуми Росії детально описала, як працює місцева пропаганда

"Диявол криється в деталях"

17 хвилин російська пропагандистка намагалася розхвалювати спеціально створений пункт призовників. Але з перших же хвилин з вуст Симоньян виливається декілька рекламних вкидів. Зокрема, щодо діючого московського мера.

Там цікаві деталі, в яких криється диявол. Вона каже: ну це Собянін зробив. Тобто рекламка Собяніна пройшла, який подав документи і буде балотуватися на наступний термін. Реклама держпослуг була і тут пішли актори,

– відзначив Бурлаков.

Акторів російські пропагандисти теж підібрали відповідних: молоденьких і начебто вмотивованих. Один з таких, який трохи забував слова під час інтерв'ю, 18-річний юнак, який не хоче проходити строкову службу, а одразу прагне на передову. Симоньян, до речі, в награному шоці від цих слів.

"Хлопчика підібрали "смазлівого", але він не схожий на тих, хто потрапляє в полон – вагнерівців та інших", – відзначила ще один нюанс Катерина Соляр.

Олексій Бурлаков про рекламу пункту збору добровольців від Симоньян: дивитись відео

Олексій Бурлаков також відзначив стиль зйомки – пропагандисти не поскупилися навіть на дрон. А сам пункт збору доброльців заповнили волонтерами, аби ніхто з призовників точно нікуди не втік.

"Здається, що ось ця жага до вбивства поставлена на потік", – додав журналіст.

Одіозні заяви пропагандистки Симоньян: останнє