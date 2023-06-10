Ця не вельмишановна особа, мабуть, скучила за увагою до себе. Тож вирішила вкотре вляпатися у скандал, але цього разу вона накинулася на Вірменію та її народ, передає 24 Канал.

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Заговорила про "збирання народів" Росією

В ефірі одного з федеральних телеканалів пропагандистка не добирала слова. Вона вважає, що вірмени повинні бути вдячними Росії за те, що після захоплення їх не обмежували у можливості користуватися рідною мовою.

До так званого "приєднання" до Російської імперії, за словами Симоньян, Вірменія була лише "етносом". І що у неї не було власної держави.

Тут така історія! Вірменія вважається однією з найдавніших держав як у Малій Азії, так і на Закавказзі. Причому, вона першою прийняла християнство як державну релігію. І сталося це у 301 році. Так-так, тоді Росією чи Московським царством навіть близько не пахнуло.

Що робила Росія? Росія приєднувала до себе нації, країни, якісь згустки племен з відсутньою державністю, зокрема і мій етнос – вірменський, і дозволяла цьому етносу розвиватися згідно з його культурою, його цінностями, його мовою,

– заявила вона.

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Досить дивно чути ці слова від етнічної вірменки. І дуже шкода, що в неї не відсох язик у цей момент. Хай там як, але творчиня фрази "дать заднюю" продовжує грати у видобування перлів зі свого рота.

Зауважимо, що Маргариті Симоньян заборонили в'їжджати до Вірменії. Відповідне рішення ухвалили у березні 2023 року. Причиною цього стали її провокаційні заяви щодо країни, якими вона розсипалася і до того часу.

До слова, російська пропаганда не припиняє видавати безглузді заяви. Напередодні в ефірі вже встигли похизуватися, що Росію буцімто підтримує 150 країн. Насправді ж, ситуація така: 51 держава допомагає Україні, а решта 150 – залишаються нейтральними. В очах окупантів все виглядає так: ці 150 "де-факто за нас (росіян – 24 Канал)". На цьому моменті закочуємо очі.