Это неуважаемое лицо, видимо, соскучилось по вниманию к себе. Поэтому решило в очередной раз влезть в скандал, но на этот раз она набросилась на Армению и ее народ, передает 24 Канал.

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Заговорила о "собирании народов" Россией

В эфире одного из федеральных телеканалов пропагандистка не подбирала слова. Она считает, что армяне должны быть благодарны России за то, что после захвата их не ограничивали в возможности пользоваться родным языком.

К так называемому "присоединению" к Российской империи, по словам Симоньян, Армения была только "этносом". И что у нее не было собственного государства.

Здесь такая история! Армения считается одним из древнейших государств как в Малой Азии, так и на Закавказье. Причем она первой приняла христианство как государственную религию. И случилось это в 301 году. Да-да, тогда Россией или Московским царством даже близко не пахло.

Что делала Россия? Россия присоединяла к себе нации, страны, какие-то сгустки племен с отсутствующей государственностью, в том числе и мой этнос – армянский, и позволяла этому этносу развиваться согласно его культуре, его ценностям, его языку.

– заявила она.

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Довольно странно слышать эти слова от этнической армянки. И очень жаль, что у нее не отсох язык в этот момент. Как бы там ни было, но творец фразы "дать заднюю" продолжает играть в добычу бредней из своего рта.

Заметим, что Маргарити Симоньян запретили въезжать в Армению. Соответствующее решение было принято в марте 2023 года. Причиной этого стали ее провокационные заявления по поводу страны, которыми она рассыпалась и до тех пор.

К слову, российская пропаганда не перестает выдавать бессмысленные заявления. Накануне в эфире уже успели похвастаться, что Россию поддерживает 150 стран. На самом же деле ситуация такова: 51 государство помогает Украине, а остальные 150 – остаются нейтральными. В глазах оккупантов все выглядит так: эти 150 "де-факто за нас (россиян – 24 Канал)". На этом моменте закатываем глаза.