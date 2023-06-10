Відомо, що 51 країна допомагає Україні, а решта 150 країн – залишається нейтральними. Проте думки пропагандистів щодо останніх розділилися: один вважає, що вони противники, а інший – що союзники. Про це повідомляє 24 Канал.

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Абсурд продовжує міцнішати

Традиційно, росіяни волають про те, що протистоять не одній Україні, а всьому колективному Заходу. Мовляв, Росія воює з 51 державою світу, які об'єдналися і своїм потенціалом допомагають ЗСУ.

"У нас немає союзників! Є або нейтральні, або противники. Так, союзник – батька (Алєксандр Лукашенко – 24 Канал)", – волає один з гостей студії.

Саме тому пропагандист вважає, що необхідно готуватися і мобілізувати більше людей. Він закликає врешті-решт усвідомити, що не вийде пройти маленькою кількістю людей. Погоджуємося з навіженим, бо щоденне зведення Генштабу про втрати ворога – черговий доказ цьому.

Нехай бачать, що просто так нас не візьмеш! Стає страшно. А що робити? Потрібно не стільки, скільки треба – а треба більше!,

– заявив істерик.

Засмучена Ольга Скабєєва зауважила, що по всій Росії висить реклама, яка закликає усіх небайдужих підписувати контракт і йти на війну в Україну. Але людей, готових помирати за свого диктатора, все ще недостатньо.

При цьому коли нам стає тривожно, треба розуміти, що в них там справжня м'ясорубка. Міністр оборони Росії озвучив ці цифри: 1600 вбитих солдатів за добу, за три доби – 3715 вбитих бійців ВСУ. Відтоді вони ще й пішли у контратаку. Те, що відбувалося сьогодні вночі – суцільне пекло,

– з вірою у свою брехню констатувала Скабєєва.

На думку Ніколая Вавілова, те, що проти Росії воює 51 держава, не має жодного значення. Річ у тім, що її "друга армія світу" – непереможна.

Воюють. І що? А ми перемагаємо, а ми все стримуємо. Тому усі ці розмови про те, що Росія не велика держава – розбиваються об цей факт,

– зазначив пропагандист.

Божевільний щиро вважає, що у бойових діях росіяни перемагають. Крім того, він стверджує, що нейтральна позиція "в умовах жорсткого диктату США" є героїчною.

"Ми не лише перемагаємо 51 державу, а й решта 150 держав – де-факто за нас", – фантазує Вавілов.

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