Відповідний допис з'явився в одній із груп Самари в російських соцмережах, повідомляє 24 Канал. Цікаво, що цей пост видалили після того, як недолугий фейк почали висміювати в мережі.
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Недолугий фейк росіян з використанням фото екснардепа
Росіяни вирішили опублікувати допис про загибель окупанта Алєга Лєщєнкова із Сизрані, який загинув під Бахмутом у січня цього року. У допис додати світлини екснардепа Олега Ляшка, який минулої осені вступив до лав Збройних Сил України.
Допис росіян зі світлинами Олега Ляшка / Скриншот з мережі
Цей фейк одразу ж розлетівся мережею і викликав бурхливу реакцію українців. Цікаво, що через кілька годин оригінальний допис зник.
Допис з фейком зник / Скриншот
Сам екснардеп поки ніяк не відреагував на поширений росіянами фейк.
Статистика втрат ворога
Найцікавіше в історії з поширеним фейком те, що якщо шукати на російських ресурсах новини, то окупанта Алєга Лєщєнкова із Сирзрані навіть не знайти. І це дивно, адже ЗСУ вже ліквідували понад 200 тисяч загарбників – для чого їм вигадувати людей для некрологів, якщо матеріалу на кілька років уперед.
За даними Генштабу ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення наші воїни ліквідували та знищили:
- близько 214 660 загарбників;
- 3 909 танків;
- 7 607 бойових броньованих машин;
- 3 717 артилерійських систем;
- 600 реактивних систем залпового вогню;
- 362 засоби ППО;
- 314 літаків;
- 299 гелікоптерів;
- 3 263 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 1 176 крилатих ракет;
- 18 кораблів та катерів;
- 6 428 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 507 одиниць спеціальної техніки.