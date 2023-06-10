У російських спеціалізованих групах не знайти оголошення про те, що з окупантами на Херсонщині немає зв'язку, повідомляє 24 Канал. Однак це дивно, адже на тлі новин про затоплення після підриву Каховської ГЕС росіяни мали б активізуватися.
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Чому це дивно та що відбувається
Активіст Сергій Стерненко у своїх соцмережах опублікував фото тіл окупантів, яких водою принесло на правий берег Херсонської області. Достеменно відомо, що окупанти на лівобережжі не були повідомлені про плани командування підірвати дамбу, і підтоплення застало їх зненацька.
Відповідно, родичі загарбників, які перебувають на Херсонщині, першим ділом мали телефонувати їм. Очевидно, що не до всіх можна було б додзвонитися, а це означає, що варто бити на сполох. Однак про Херсонщину у відповідних групах в російських соцмережах немає нічого.
Натомість родичів окупантів цікавлять виплати, які затримують. В регіональних групах публікують некрологи про ліквідованих на Сході України зеків-найманців. А в групах пошуку можна побачити оголошення про тих, хто не виходить на зв'язок місяць або й більше.
Також є повідомлення про тих окупантів, які не виходять на зв'язок з Донеччини або Луганщини, але про Херсонщину ні слова.
Що пишуть росіяни, ігноруючи окупантів на Херсонщині / Скриншоти
Тобто про Херсонщину немає нічого. Цьому є два пояснення:
- або родичам абсолютно байдуже, або ж вони не знають точного місця, де перебуває загарбник;
- або усі повідомлення у мережі чистять російські спецслужби, щоб запевнити, що "все за планом, втрат немає".